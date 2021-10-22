Новым главой Верховного суда избрали Всеволода Князева

Новым главой Верховного суда избрали секретаря Палаты ВС судью Всеволода Князева. Такое решение было принято на пленуме Верховного Суда.

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За кандидатуру Князева проголосовали 98 судей, что составило большинство голосов.

Новоизбранный глава принял присягу, его назначили на 4 года, с 1 декабря 2021-го.

Как сообщает движение ЧЕСНО, Князев в 2001 году получил право на занятие адвокатской деятельностью. 2013-го начал работать судьей. 2015-го стал председателем Николаевского окружного административного суда.

СПРАВКА. Главу Верховного суда избирает на должность и освобождает пленум Верховного суда путем тайного голосования из числа судей Верховного суда. Глава ВС избирается на срок четыре года.

8 октября Валентина Данишевская ушла с должности главы ВС. Также заявила о завершении судебной карьеры.

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Владислава Михайленко

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