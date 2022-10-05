UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
iGaming
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Глава Верховного суда отчислил судью, у которого СБУ нашла гражданство РФ – документ

Цей матеріал також доступний українською
05.10.2022, 17:10
Глава Верховного суда отчислил судью, у которого СБУ нашла гражданство РФ – документ - Фото
Богдан Львов (Фото - Facebook Bogdan Lvov)

Глава Верховного суда Всеволод Князев своим приказом отчислил из состава Верховного суда главу Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова, у которого СБУ нашла гражданство России. Копию приказа об увольнении опубликовал проект Схемы

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

Приказ устанавливает, что судейские полномочия Львова "приостановлены в связи с установлением факта принятия им гражданства другого государства" и он отчисляется из состава Верховного суда в связи с приостановкой его судейских полномочий.

Приказ главы Верховного Суда об отчислении Богдана Львова(Фото – Схеми)

СПРАВКА. "Схемы" утверждают, что Львов имел гражданство РФ во время конкурса на должность судьи и не отказался от него до сих пор. По данным журналистов, по российскому паспорту Львова проводились операции с незадекларированной недвижимостью его семьи в Москве. Львов заявил, что это фейк, и обратился в ГБР. Верховный суд сообщил, что на период расследования ему приостановлен доступ к гостайне. Судьи Кассационного хозсуда инициировали сбор подписей о досрочном увольнении Львова.

3 октября СБУ сообщила, что Львов в 2012 году продлил паспорт гражданина РФ вместо паспорта, выданного ему в России в 1999 году. Кроме этого Львов по данным налогового реестра РФ получил налоговый номер 774319527956 в реестре сделок по недвижимости РФ по квартире по адресу: Россия, Москва, 125565, ул. Ленинградское шоссе, 88.
  • 3 октября собрание судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда не смогло досрочно уволить судью Львова с должности главы Кассационного хозяйственного суда, так как для этого не хватило голосов.
Сергій Бережний
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
судья верховный суд гражданство России Богдан Львов
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Менеджер з продажу (В2С)
Киев Eurosales
Менеджер з продажу реклами
Киев Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 