Глава Верховного суда отчислил судью, у которого СБУ нашла гражданство РФ – документ

Глава Верховного суда Всеволод Князев своим приказом отчислил из состава Верховного суда главу Кассационного хозяйственного суда Богдана Львова, у которого СБУ нашла гражданство России. Копию приказа об увольнении опубликовал проект Схемы.

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Приказ устанавливает, что судейские полномочия Львова "приостановлены в связи с установлением факта принятия им гражданства другого государства" и он отчисляется из состава Верховного суда в связи с приостановкой его судейских полномочий.

СПРАВКА. "Схемы" утверждают, что Львов имел гражданство РФ во время конкурса на должность судьи и не отказался от него до сих пор. По данным журналистов, по российскому паспорту Львова проводились операции с незадекларированной недвижимостью его семьи в Москве. Львов заявил, что это фейк, и обратился в ГБР. Верховный суд сообщил, что на период расследования ему



3 октября СБУ . "Схемы" утверждают, что Львов имел гражданство РФ во время конкурса на должность судьи и не отказался от него до сих пор. По данным журналистов, по российскому паспорту Львова проводились операции с незадекларированной недвижимостью его семьи в Москве. Львов заявил, что это фейк, и обратился в ГБР. Верховный суд сообщил, что на период расследования ему приостановлен доступ к гостайне. Судьи Кассационного хозсуда инициировали сбор подписей о досрочном увольнении Львова.3 октября СБУ сообщила , что Львов в 2012 году продлил паспорт гражданина РФ вместо паспорта, выданного ему в России в 1999 году. Кроме этого Львов по данным налогового реестра РФ получил налоговый номер 774319527956 в реестре сделок по недвижимости РФ по квартире по адресу: Россия, Москва, 125565, ул. Ленинградское шоссе, 88.

3 октября собрание судей Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного суда не смогло досрочно уволить судью Львова с должности главы Кассационного хозяйственного суда, так как для этого не хватило голосов.

Сергій Бережний

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