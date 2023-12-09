Оздоровительно-рекреационный комплекс "Косино" на Закарпатье утверждает, что 7 декабря на территорию комплекса зашли десятки человек в форме, задержали двух его работников и "вывезли в неизвестном направлении". Для подтверждения своего заявления пресс-служба комплекса опубликовала видео с камер наблюдения.

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В "Косино" заявляют, что люди в форме "выгнали на улицу из саун и процедурных кабинетов всех посетителей, в том числе детей, женщин и пожилых людей". По просьбе директора комплекса предъявить удостоверение, якобы применили к нему физическую силу.

Также на территории комплекса находились сотрудники полиции, говорится в сообщении. Это можно увидеть и в опубликованном ролике.

Представители комплекса заявили, что на территории "Косино" из общего количества посетителей было "не более 20% мужчин". В то же время, утверждается, что повестки не раздавали, а вооруженные люди в балаклавах якобы посадили в свой автобус двух работников и вывезли их в неизвестном направлении.

Кроме того, по словам представителей комплекса, их адвокату нанесли телесные повреждения и отобрали телефон.

В "Косино" заявили, что они направили "заявления и доказательства" в полицию, СБУ, ДБР. Уголовные производства уже зарегистрированы в Едином государственном реестре уголовных правонарушений по статьям превышения служебных полномочий, нанесению телесных повреждений и похищению людей, резюмировали представители комплекса.

LIGA.net обратилась за комментарием к правоохранительным органам.

Мобилизация в Украине перейдет в "смартформат". Люди сами будут выбирать специальность.

14 октября начальник службы по связям с общественностью командования Сухопутных войск ВСУ Владимир Фитьо призвал военнообязанных лично прийти в территориальные центры комплектования и соцподдержки и обновить свои данные, чтобы государство имело реальную картину резервов, которые есть сейчас в стране.

Ранее в Минобороны сообщили, что обновление данных в ТЦК не означает, что человек будет мобилизован, а процедуру обновления данных должен пройти по закону каждый состоящий на учете.

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