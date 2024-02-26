Мобилизация. В законопроект подали 4195 правок, рассмотрение могут начать с 6 марта
В законопроект о мобилизации уже подали 4195 правок. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.
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По его словам, предварительно, с 27 февраля документ начнут рассматривать в оборонном комитете Верховной Рады и готовить его к голосованию во втором чтении.
Депутаты будут рассматривать правки к законопроекту.
Он отметил, что если "все будет продвигаться хорошо", то уже с 6 марта его начнут рассматривать в парламенте.
"Так как правок много, то этот процесс в зале может затянуться на пару дней", — заявил Железняк.
- 30 января Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде новый законопроект по мобилизации. Одно из предложенных нововведений: осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием, могут быть призваны на военную службу во время мобилизации.
- 7 февраля Рада поддержала законопроект о мобилизации в первом чтении.
- Ко второму чтению депутаты должны скорректировать "противоречивые нормы" в законопроекте.
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