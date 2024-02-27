Мобилизация. Электронный кабинет заработает через два месяца после подписания закона — МО

Черногоренко заявила, что через два месяца после подписания законопроекта о мобилизации заработает электронный кабинет для военных

Екатерина Черногоренко (Фото: Минобороны)

Электронный кабинет для военнообязанных, призывников и военнослужащих заработает через два месяца после того, как президент Владимир Зеленский подпишет закон о мобилизации, который перед этим должна принять Верховная Рада. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко в интервью Forbes Украина.

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По ее словам, ведомство также готовит функционал для внедрения "сертификата защитника" и документа о бронировании сотрудников.

Она отметила, что выписка из реестра "Оберіг" будет выгружаться в кабинете военнообязанного и будет выглядеть как электронный документ с QR-кодом, похожий на COVID-сертификат.

В законопроект о мобилизации уже подали 4195 правок. Его могут начать рассматривать в парламенте уже 6 марта.

30 января Кабмин зарегистрировал в Верховной Раде новый законопроект по мобилизации. Одно из предложенных нововведений: осужденные лица, освобожденные от отбывания наказания с испытанием, могут быть призваны на военную службу во время мобилизации.

7 февраля Рада поддержала законопроект о мобилизации в первом чтении.

Ко второму чтению депутаты должны скорректировать "противоречивые нормы" в законопроекте.

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