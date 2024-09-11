"Поможет с планированием войны и мобилизацией". Минобороны анонсировало цифровое решение
После принятия соответствующего законопроекта, будет введен реестр военнослужащих – он должен помочь в управлении армией и планировании мобилизации. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, передает журналист LIGA.net.
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По ее словам, 11 сентября на профильном парламентском Комитете обсуждалась регистрация такого законопроекта.
Черногоренко заявила, что благодаря принятию документа в Украине появится "современный, децентрализованный с наиболее продвинутой архитектурой" реестр военнослужащих.
Благодаря ему, добавила чиновница, Украина наконец-то сможет руководить своим человеческим капиталом, принимать взвешенные решения и иметь большее понимание, как "двигать замысел" главнокомандующего ВСУ и Генерального штаба, а также планировать мобилизацию и тыловое обеспечение.
Замминистра не уточнила, когда именно такой законопроект могут принять.
- 8 августа состоялась презентация мобильного приложения для военнослужащих "Армия+", на ней президент Зеленский сообщил, что цель сервиса состоит в том, чтобы освободить военных от бумажной работы.
- В Минобороны сообщили, что в Армия+ будут доступны электронные рапорты, которые будут иметь ту же юридическую силу, что и бумажные. Глава Минцифры сообщил: в первой версии приложения уже есть 11 видов рапортов и уникальный ID-номер военного, благодаря которому можно отправлять эти документы на подпись, а также в Армия+ будут опросы.
- Приложение доступно в App Store и Google Play.
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