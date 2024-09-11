"Поможет с планированием войны и мобилизацией". Минобороны анонсировало цифровое решение

Заместитель министра уже обсуждала регистрацию законопроекта о реестре военнослужащих на профильном Комитете Верховной Рады

Иллюстративное фото: Depositphotos

После принятия соответствующего законопроекта, будет введен реестр военнослужащих – он должен помочь в управлении армией и планировании мобилизации. Об этом сообщила заместитель министра обороны Екатерина Черногоренко, передает журналист LIGA.net.

Присоединяйтесь к нам Facebook и принимайте участие в дискуссиях

По ее словам, 11 сентября на профильном парламентском Комитете обсуждалась регистрация такого законопроекта.

Черногоренко заявила, что благодаря принятию документа в Украине появится "современный, децентрализованный с наиболее продвинутой архитектурой" реестр военнослужащих.

Благодаря ему, добавила чиновница, Украина наконец-то сможет руководить своим человеческим капиталом, принимать взвешенные решения и иметь большее понимание, как "двигать замысел" главнокомандующего ВСУ и Генерального штаба, а также планировать мобилизацию и тыловое обеспечение.

Замминистра не уточнила, когда именно такой законопроект могут принять.

Читайте также: Минобороны обнаружило три фейковых Резерв+ на этапе создания – рассылка не началась