"Допоможе з плануванням війни та мобілізацією". Міноборони анонсувало нове цифрове рішення

Заступниця міністра вже обговорювала реєстрацію законопроєкту про реєстр військовослужбовців на профільному Комітеті Верховної Ради

Ілюстративне фото: Depositphotos

Після ухвалення відповідного законопроєкту, буде введено реєстр військовослужбовців – він має допомогти в управлінні армією та плануванні мобілізації. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, передає журналіст LIGA.net.

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За її словами, 11 вересня на профільному парламентському Комітеті обговорювалася реєстрація такого законопроєкту.

Черногоренко заявила, що завдяки ухваленню документа в Україні з'явиться "сучасний, децентралізований, з найбільш просунутою архітектурою" реєстр військовослужбовців.

Завдяки йому, додала чиновниця, Україна нарешті зможе керувати своїм людським капіталом, ухвалювати зважені рішення й мати більше розуміння, у який спосіб "рухати задум" головнокомандувача ЗСУ та Генерального штабу, а також планувати мобілізацію та тилове забезпечення.

Заступниця міністра не уточнила, коли саме такий законопроєкт можуть ухвалити.

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