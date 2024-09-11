"Допоможе з плануванням війни та мобілізацією". Міноборони анонсувало нове цифрове рішення
Після ухвалення відповідного законопроєкту, буде введено реєстр військовослужбовців – він має допомогти в управлінні армією та плануванні мобілізації. Про це повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, передає журналіст LIGA.net.
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За її словами, 11 вересня на профільному парламентському Комітеті обговорювалася реєстрація такого законопроєкту.
Черногоренко заявила, що завдяки ухваленню документа в Україні з'явиться "сучасний, децентралізований, з найбільш просунутою архітектурою" реєстр військовослужбовців.
Завдяки йому, додала чиновниця, Україна нарешті зможе керувати своїм людським капіталом, ухвалювати зважені рішення й мати більше розуміння, у який спосіб "рухати задум" головнокомандувача ЗСУ та Генерального штабу, а також планувати мобілізацію та тилове забезпечення.
Заступниця міністра не уточнила, коли саме такий законопроєкт можуть ухвалити.
- 8 серпня відбулася презентація мобільного застосунку для військовослужбовців "Армія+", на ній президент Зеленський повідомив, що мета сервісу полягає в тому, аби звільнити військових від паперової роботи.
- У Міноборони повідомили, що в Армія+ будуть доступні електронні рапорти, які матимуть ту ж юридичну силу, що й паперові. Голова Мінцифри повідомив: у першій версії застосунку вже є 11 видів рапортів та унікальний ID-номер військового, завдяки якому можна надсилати ці документи на підпис, а також в Армія+ будуть опитування.
- Застосунок доступний в App Store та Google Play.
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