Клименко: Росія вербує для терактів у ТЦК молодих українців, але гроші не віддає

Ігор Клименко (Фото: International Summit of Cities and Regions)

За підривами в будинках Територіальних центрів комплектуваннях, відділах поліції та підпалами авто в українських містах стоять російські спецслужби, які вербують молодих людей, розповів в інтерв'ю міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

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За його словами, російські спецслужби ведуть проти України цілеспрямовану кампанію. І деякі українці, які хочуть швидко заробити, стають "інструментами ворога", наголосив міністр.

Він розповів, що правоохоронці проаналізували подібні випадки і склали приблизний портрет людини, яка найчастіше вчиняє такі злочини.

"Основне – вік. Як правило, це молоді люди. Підлітки та зовсім юні люди віком до 22-23 років. Спецслужби Росії залучають їх оголошеннями про легкий підробіток", – повідомив глава МВС.

Він зазначив, що в більшості випадків "агенти Росії" не одержують обіцяної грошової винагороди. Однак у разі, якщо вони виживуть, на них чекає суд і реальний термін покарання.

"Національна поліція разом зі Службою безпеки України ефективно працюють у цьому напрямку, відсоток розкриття таких злочинів досить високий. Так, деякі задуми спецслужб Росії втілилися. Постраждали люди. Але ще більше таких терактів вдалося запобігти", – сказав голова МВС.

1 лютого у Рівному стався вибух у будівлі ТЦК. Загинула одна людина, вісім людей постраждали.

5 лютого СБУ повідомила, що в ТЦК Рівного Росія підірвала свого агента, який мав доставити туди вибухівку. Усі постраждалі – військові.

Того ж дня у Кам'янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі ТЦК. Загинув чоловік, який приніс сумку із вибухівкою, є поранені.

СБУ вручила підозри трьом чоловікам після теракту біля Павлоградського ТЦК.