Клименко: Россия вербует для терактов в ТЦК молодых украинцев, но деньги не отдает

Игорь Клименко (Фото: International Summit of Cities and Regions)

За подрывами в зданиях Территориальных центров комплектованиях, отделах полиции и поджогами авто в украинских городах стоят российские спецслужбы, которые вербуют молодых людей, рассказал в интервью РБК-Украина министр внутренних дел Игорь Клименко.

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По его словам, российские спецслужбы ведут против Украины целенаправленную кампанию. И некоторые украинцы, которые хотят быстро заработать, становятся "инструментов врага", подчеркнул министр.

Он рассказал, что правоохранители проанализировали подобные случаи и составили примерный портрет человека, который чаще всего совершает такого рода преступления.

"Основное – возраст. Как правило, это молодые люди. Подростки и совсем юные люди в возрасте до 22-23 лет. Спецслужбы России привлекают их объявлениями о легкой подработке", – сообщил глава МВД.

Он отметил, что в большинстве случаев "агенты России" не получают обещанного денежного вознаграждения. Однако в случае, если они выживут, то их ждет суд и реальный срок наказания.

"Национальная полиция вместе со Службой безопасности Украины эффективно работают в этом направлении, процент раскрытия таких преступлений достаточно высок. Да, некоторые замыслы спецслужб России воплотились. Пострадали люди. Но еще больше таких терактов удалось предотвратить", – сказал глава МВД.

1 февраля в Ровно произошел взрыв в здании ТЦК. Погиб один человек, восемь человек пострадали.

5 февраля СБУ сообщила, что в ТЦК Ровно Россия взорвала своего агента, который должен был доставить туда взрывчатку. Все пострадавшие – военные.

В тот же день в Каменце-Подольском прогремел взрыв возле здания ТЦК. Погиб мужчина, который принес сумку со взрывчаткой, есть раненые.

СБУ вручила подозрения трем мужчинам после теракта возле Павлоградского ТЦК.