На Тернопільщині працівник ТЦК напідпитку спричинив кілька ДТП. У центрі відреагували
У Тернопільській області працівник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) спричинив кілька аварій, тікаючи від патрульної поліції. Про це повідомляє поліція Тернопільщини.
За даними поліціянтів, водій Skoda, який, імовірно, був напідпитку, виїхав зі Збаража та проігнорував вимогу патрульних зупинитися. Під час переслідування він створював аварійні ситуації, зіткнувся з двома службовими авто, вантажівкою та Audi.
Правоохоронці затримали порушника і доставили до Тернопільського райуправління поліції. З’ясувалося, що кількома годинами раніше цей же водій уже спричинив дві ДТП у стані сп’яніння.
Наразі розглядається притягнення чоловіка до відповідальності за порушення ПДР, залишення місця ДТП та керування в нетверезому стані. Також планують оголосити йому підозру в опорі правоохоронцю.
В Тернопільському обласному ТЦК прокоментували цей інцидент. Там зазначили, що військовий служить у Збройних Силах України з жовтня 2020 року.
Зараз ТЦК проводить власне службове розслідування. Наразі з'ясовано, що на момент події військовий перебував у відпустці.
У ТЦК наголосили, що засуджують "будь-які протиправні дії, незалежно від статусу чи заслуг військовослужбовця".
- 20 липня у Києві працівник прокуратури збив жінку й утік, згодом потерпіла померла в лікарні. Посадовця затримали – він був п'яний за кермом.
- 29 серпня в Києві авто поліції зіштовхнулося з іншим автомобілем. Унаслідок аварії один правоохоронець загинув.
- 8 вересня у Києві сталася аварія за участю службового автомобіля під керуванням військового. Внаслідок ДТП загинуло двоє людей, зокрема поліціянт.
Коментарі (0)