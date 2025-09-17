На Тернопільщині працівник ТЦК напідпитку спричинив кілька ДТП. У центрі відреагували

17 вересня поліціянти затримали працівника ТЦК, який спричинив кілька аварій у Тернопільській області

Аварія (Ілюстративне фото: Depositphotos)

У Тернопільській області працівник Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП) спричинив кілька аварій, тікаючи від патрульної поліції. Про це повідомляє поліція Тернопільщини.

За даними поліціянтів, водій Skoda, який, імовірно, був напідпитку, виїхав зі Збаража та проігнорував вимогу патрульних зупинитися. Під час переслідування він створював аварійні ситуації, зіткнувся з двома службовими авто, вантажівкою та Audi.

Правоохоронці затримали порушника і доставили до Тернопільського райуправління поліції. З’ясувалося, що кількома годинами раніше цей же водій уже спричинив дві ДТП у стані сп’яніння.

Наразі розглядається притягнення чоловіка до відповідальності за порушення ПДР, залишення місця ДТП та керування в нетверезому стані. Також планують оголосити йому підозру в опорі правоохоронцю.

В Тернопільському обласному ТЦК прокоментували цей інцидент. Там зазначили, що військовий служить у Збройних Силах України з жовтня 2020 року.

Зараз ТЦК проводить власне службове розслідування. Наразі з'ясовано, що на момент події військовий перебував у відпустці.

У ТЦК наголосили, що засуджують "будь-які протиправні дії, незалежно від статусу чи заслуг військовослужбовця".