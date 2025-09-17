В Тернопольской области работник ТЦК устроил несколько ДТП. В центре отреагировали

17 сентября полицейские задержали работника ТЦК, который устроил несколько аварий в Тернопольской области

Авария (Иллюстративное фото: Depositphotos)

В Тернопольской области работник Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) устроил несколько аварий, убегая от патрульной полиции. Об этом сообщает полиция Тернопольской области.

По данным полицейских, водитель Skoda, который, вероятно, был пьян, выехал из Збаража и проигнорировал требование патрульных остановиться. Во время преследования он создавал аварийные ситуации, столкнулся с двумя служебными авто, грузовиком и Audi.

Правоохранители задержали нарушителя и доставили в Тернопольское райуправление полиции. Выяснилось, что несколькими часами ранее этот же водитель уже совершил два ДТП в состоянии опьянения.

Сейчас рассматривается привлечение мужчины к ответственности за нарушение ПДД, оставление места ДТП и управление в нетрезвом состоянии. Также планируют объявить ему подозрение в сопротивлении правоохранителю.

В Тернопольском областном ТЦК прокомментировали этот инцидент. Там отметили, что военный служит в Вооруженных Силах Украины с октября 2020 года.

Сейчас ТЦК проводит собственное служебное расследование. Сейчас выяснено, что на момент происшествия военный находился в отпуске.

В ТЦК отметили, что осуждают "любые противоправные действия, независимо от статуса или заслуг военнослужащего".