В Тернопольской области работник ТЦК устроил несколько ДТП. В центре отреагировали
В Тернопольской области работник Территориального центра комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) устроил несколько аварий, убегая от патрульной полиции. Об этом сообщает полиция Тернопольской области.
По данным полицейских, водитель Skoda, который, вероятно, был пьян, выехал из Збаража и проигнорировал требование патрульных остановиться. Во время преследования он создавал аварийные ситуации, столкнулся с двумя служебными авто, грузовиком и Audi.
Правоохранители задержали нарушителя и доставили в Тернопольское райуправление полиции. Выяснилось, что несколькими часами ранее этот же водитель уже совершил два ДТП в состоянии опьянения.
Сейчас рассматривается привлечение мужчины к ответственности за нарушение ПДД, оставление места ДТП и управление в нетрезвом состоянии. Также планируют объявить ему подозрение в сопротивлении правоохранителю.
В Тернопольском областном ТЦК прокомментировали этот инцидент. Там отметили, что военный служит в Вооруженных Силах Украины с октября 2020 года.
Сейчас ТЦК проводит собственное служебное расследование. Сейчас выяснено, что на момент происшествия военный находился в отпуске.
В ТЦК отметили, что осуждают "любые противоправные действия, независимо от статуса или заслуг военнослужащего".
- 20 июля в Киеве работник прокуратуры сбил женщину и сбежал, потом потерпевшая умерла в больнице. Чиновника задержали – он был пьян за рулем.
- 29 августа в Киеве авто полиции столкнулось с другим автомобилем. В результате аварии один правоохранитель погиб.
- 8 сентября в Киеве произошла авария с участием служебного автомобиля под управлением военного. В результате ДТП погибли два человека, в частности полицейский.
Комментарии (0)