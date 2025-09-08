В Киеве произошла авария с участием военного. Погибло два человека, среди них полицейский

Сейчас назначен ряд экспертиз и продолжается установление всех обстоятельств аварии

Авария (Иллюстративное фото: Depositphotos)

Утром 8 сентября в Киеве произошла смертельная авария с участием служебного автомобиля под управлением военного. В результате ДТП погибли два человека, в частности, полицейский, сообщает Государственное бюро расследований.

По данным ГБР, штаб-сержант воинской части, управляя служебным автомобилем, не справился с управлением, допустил занос и выехал на встречную полосу.

Там он столкнулся с другим авто, в котором находился рядовой полиции. От полученных травм водитель и полицейский погибли на месте происшествия.

Водитель служебного авто получил телесные повреждения.

Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель человека.

Также назначен ряд экспертиз, продолжается установление всех обстоятельств аварии.