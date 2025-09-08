В Киеве произошла авария с участием военного. Погибло два человека, среди них полицейский
Утром 8 сентября в Киеве произошла смертельная авария с участием служебного автомобиля под управлением военного. В результате ДТП погибли два человека, в частности, полицейский, сообщает Государственное бюро расследований.
По данным ГБР, штаб-сержант воинской части, управляя служебным автомобилем, не справился с управлением, допустил занос и выехал на встречную полосу.
Там он столкнулся с другим авто, в котором находился рядовой полиции. От полученных травм водитель и полицейский погибли на месте происшествия.
Водитель служебного авто получил телесные повреждения.
Следователи открыли уголовное производство за нарушение правил вождения или эксплуатации боевой, специальной или транспортной машины, повлекшее гибель человека.
Также назначен ряд экспертиз, продолжается установление всех обстоятельств аварии.
- 20 июля в Киеве работник прокуратуры сбил женщину и сбежал, а потом потерпевшая умерла в больнице. Чиновника задержали – он был пьян за рулем.
- 5 августа в Одесской области мужчина застрелил лейтенанта полиции во время проверки документов. Он был задержан.
- 29 августа в Киеве авто полиции столкнулось с другим автомобилем. В результате аварии один правоохранитель погиб.
Комментарии (0)