В Одесской области задержали мужчину, который застрелил лейтенанта полиции
В Измаиле Одесской области мужчина застрелил лейтенанта полиции во время выполнения им служебных обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.
Инцидент произошел во вторник, 5 августа, около 18:00.
По данным правоохранителей, на окраине Измаила полицейские остановили 45-летнего водителя мопеда для проверки документов. Мужчина вел себя агрессивно, достал оружие и начал стрелять в сторону полицейских.
В результате один из правоохранителей получил ранения. В ответ полицейский применил табельное оружие и ранил нападавшего.
Обоих госпитализировали. Однако старший лейтенант полиции скончался в больнице.
Нападавший с огнестрельными ранениями сейчас находится в медучреждении. Он задержан.
Полиция начала уголовное производство по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего.
Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.
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