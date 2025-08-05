В Одесской области задержали мужчину, который застрелил лейтенанта полиции

45-летний мужчина открыл огонь по правоохранителям во время проверки документов на окраине Измаила

Место преступления (Фото: Национальная полиция)

В Измаиле Одесской области мужчина застрелил лейтенанта полиции во время выполнения им служебных обязанностей. Об этом сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Инцидент произошел во вторник, 5 августа, около 18:00.

По данным правоохранителей, на окраине Измаила полицейские остановили 45-летнего водителя мопеда для проверки документов. Мужчина вел себя агрессивно, достал оружие и начал стрелять в сторону полицейских.

В результате один из правоохранителей получил ранения. В ответ полицейский применил табельное оружие и ранил нападавшего.

Обоих госпитализировали. Однако старший лейтенант полиции скончался в больнице.

Нападавший с огнестрельными ранениями сейчас находится в медучреждении. Он задержан.

Полиция начала уголовное производство по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа, члена общественного формирования по охране общественного порядка и государственной границы или военнослужащего.

Мужчине грозит пожизненное лишение свободы.

28 апреля в Николаевской области мужчина бросил гранату в сторону полицейских, которые прибыли на вызов о семейной ссоре. Один правоохранитель погиб, трое пострадали.

13 июля житель в Киевской области взорвал гранату в присутствии наряда полиции, в результате чего получили ранения пятеро полицейских.