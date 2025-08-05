В Одеській області затримали чоловіка, який застрелив лейтенанта поліції

45-річний чоловік відкрив вогонь по правоохоронцях під час перевірки документів на околиці Ізмаїла

Місце злочину (Фото: Національна поліція)

В Ізмаїлі Одеської області чоловік застрелив лейтенанта поліції під час виконання ним службових обовʼязків. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.

Інцидент стався у вівторок, 5 серпня, близько 18:00.

За даними правоохоронців, на околиці Ізмаїла поліціянти зупинили 45-річного водія мопеда для перевірки документів. Чоловік поводився агресивно, дістав зброю та почав стріляти у бік поліціянтів.

У результаті один з правоохоронців отримав поранення. У відповідь поліціянт застосував табельну зброю та поранив нападника.

Обох ушпиталили. Однак старший лейтенант поліції помер у лікарні.

Нападник з вогнепальними пораненнями наразі перебуває в медзакладі. Його затримано.

Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця.

Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.

28 квітня у Миколаївській області чоловік кинув гранату у бік поліціянтів, які прибули на виклик про сімейну сварку. Один правоохоронець загинув, троє постраждали.

13 липня мешканець у Київській області підірвав гранату в присутності наряду поліції, внаслідок чого отримали поранення п'ятеро поліціянтів.