В Одеській області затримали чоловіка, який застрелив лейтенанта поліції
В Ізмаїлі Одеської області чоловік застрелив лейтенанта поліції під час виконання ним службових обовʼязків. Про це повідомила пресслужба Національної поліції.
Інцидент стався у вівторок, 5 серпня, близько 18:00.
За даними правоохоронців, на околиці Ізмаїла поліціянти зупинили 45-річного водія мопеда для перевірки документів. Чоловік поводився агресивно, дістав зброю та почав стріляти у бік поліціянтів.
У результаті один з правоохоронців отримав поранення. У відповідь поліціянт застосував табельну зброю та поранив нападника.
Обох ушпиталили. Однак старший лейтенант поліції помер у лікарні.
Нападник з вогнепальними пораненнями наразі перебуває в медзакладі. Його затримано.
Поліція розпочала кримінальне провадження за статтею про посягання на життя працівника правоохоронного органу, члена громадського формування з охорони громадського порядку і державного кордону або військовослужбовця.
Чоловіку загрожує довічне позбавлення волі.
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