У Києві сталася аварія за участі військового. Загинуло двоє людей, серед них поліціянт

Уранці 8 вересня у Києві сталася смертельна аварія за участю службового автомобіля під керуванням військового. Внаслідок ДТП загинуло двоє людей, зокрема, поліціянт, повідомляє Державне бюро розслідувань.

За даними ДБР, штаб-сержант військової частини, керуючи службовим автомобілем, не впорався з керуванням, допустив занос і виїхав на зустрічну смугу.

Там він зіткнувся з іншим авто, у якому перебував рядовий поліції. Від отриманих травм водій та поліціянт загинули на місці події.

Водій службового авто отримав тілесні ушкодження.

Слідчі відкрили кримінальне провадження за порушення правил водіння чи експлуатації бойової, спеціальної чи транспортної машини, що спричинило загибель людини.

Також призначено низку експертиз, триває встановлення всіх обставин аварії.