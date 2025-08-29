У Києві в ДТП перекинулося авто поліції: правоохоронець загинув, троє осіб постраждали
Вранці 29 серпня в Києві авто поліції зіштовхнулося з іншим автомобілем. Внаслідок аварії один правоохоронець загинув, повідомили в поліції столиці.
Аварія трапилася близько 09:10 на перехресті вулиць Івана Федорова та вулиці Казимира Малевича. Автомобіль Renault зіштовхнувся зі службовим Mitsubish, який рухався з увімкненими проблисковими маячками.
Внаслідок зіткнення авто поліції перекинулося. Правоохоронець, який був за кермом, загинув на місці події від отриманих травм, ще три особи постраждали, але перебувають у стабільному стані.
На місці ДТП працюють правоохоронці, представники Державного бюро розслідувань і медики. Керівництво столичної поліції призначило службове розслідування за фактом аварії.
У Державному бюро розслідувань повідомили, що ведуть розслідування ДТП та відкрили провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, хо призвело до смерті.
- 20 липня у Києві працівник прокуратури збив жінку та втік, згодом потерпіла померла в лікарні. Посадовця затримали – він був п'яний за кермом.
- 5 серпня в Одеській області чоловік застрелив лейтенанта поліції під час перевірки документів. Його затримали.
