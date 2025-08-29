У Києві в ДТП перекинулося авто поліції: правоохоронець загинув, троє осіб постраждали

ДТП з поліцією у Києві (Фото: ГБР)

Вранці 29 серпня в Києві авто поліції зіштовхнулося з іншим автомобілем. Внаслідок аварії один правоохоронець загинув, повідомили в поліції столиці.

Аварія трапилася близько 09:10 на перехресті вулиць Івана Федорова та вулиці Казимира Малевича. Автомобіль Renault зіштовхнувся зі службовим Mitsubish, який рухався з увімкненими проблисковими маячками.

Внаслідок зіткнення авто поліції перекинулося. Правоохоронець, який був за кермом, загинув на місці події від отриманих травм, ще три особи постраждали, але перебувають у стабільному стані.

На місці ДТП працюють правоохоронці, представники Державного бюро розслідувань і медики. Керівництво столичної поліції призначило службове розслідування за фактом аварії.

У Державному бюро розслідувань повідомили, що ведуть розслідування ДТП та відкрили провадження за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, хо призвело до смерті.

Фото: ДБР

