В Киеве в ДТП перевернулось авто полиции: правоохранитель погиб, три человека пострадали
Утром 29 августа в Киеве авто полиции столкнулось с другим автомобилем. В результате аварии один правоохранитель погиб, сообщили в столичной полиции.
Авария случилась около 09:10 на перекрестке улиц Ивана Федорова и улицы Каземира Малевича. Автомобиль Renault столкнулся со служебным Mitsubish, который двигался с включенными проблесковыми маячками.
В результате столкновения авто полиции перевернулось. Правоохранитель, который был за рулем, погиб на месте от полученных травм, еще три человека пострадали, но находятся в стабильном состоянии.
На месте ДТП работают правоохранители, представители Государственного бюро расследований и медики. Руководство столичной полиции назначило служебное расследование по факту аварии.
В Государственном бюро расследований сообщили, что ведут расследование ДТП и открыли производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти.
- 20 июля в Киеве работник прокуратуры сбил женщину и сбежал, а потом потерпевшая умерла в больнице. Чиновника задержали – он был пьян за рулем.
- 5 августа в Одесской области мужчина застрелил лейтенанта полиции во время проверки документов. Его задержали.
Комментарии (0)