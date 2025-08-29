В Киеве в ДТП перевернулось авто полиции: правоохранитель погиб, три человека пострадали

ДТП с полицией в Киеве (Фото: ГБР)

Утром 29 августа в Киеве авто полиции столкнулось с другим автомобилем. В результате аварии один правоохранитель погиб, сообщили в столичной полиции.

Авария случилась около 09:10 на перекрестке улиц Ивана Федорова и улицы Каземира Малевича. Автомобиль Renault столкнулся со служебным Mitsubish, который двигался с включенными проблесковыми маячками.

В результате столкновения авто полиции перевернулось. Правоохранитель, который был за рулем, погиб на месте от полученных травм, еще три человека пострадали, но находятся в стабильном состоянии.

На месте ДТП работают правоохранители, представители Государственного бюро расследований и медики. Руководство столичной полиции назначило служебное расследование по факту аварии.

В Государственном бюро расследований сообщили, что ведут расследование ДТП и открыли производство по факту нарушения правил безопасности дорожного движения, что привело к смерти.

Фото: ДБР

