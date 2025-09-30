В сентябре только 10% инцидентов с ТЦК подтвердились, 90% – фейки – Сухопутные войска

Сейчас ведутся 13 служебных расследований, несколько военных отстранены от службы или были привлечены к ответственности

Мобилизация (Иллюстративное фото: vinnitsa.infо)

В сентябре 173 из 192 инцидентов в которых обвиняли сотрудников Территориальных центров комплектования и соцподдержки оказались ложными. А это 90%, сообщили в Сухопутных войсках.

Информация, которая была распространена о "нарушении закона" со стороны военных ТЦК, была искажена, чтобы дискредитировать структуру, сорвать мобилизацию и подорвать обороноспособность государства, говорят военные.

И только 10% или 19 случаев имели под собой реальные основания и были проверены. В результате проверок четыре человека были отстранены от исполнения обязанностей, а пятерых привлекли к дисциплинарной ответственности. Продолжаются 13 служебных расследований, в частности, по инцидентам в августе.

"Мы понимаем, что только открытая отчетность, прозрачность и правда могут противостоять российской пропаганде, на которую враг не жалеет ни денег, ни усилий. Мы работаем над тем, чтобы действия наших подчиненных соответствовали букве закона, а действительно виновные нарушители были наказаны", – отметили в Сухопутных войсках.