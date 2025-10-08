ТЦК: У Черкасах помер військовозобов’язаний у черзі на ВЛК, він випав з автобуса і вдарився головою

Перед тим як чоловік випав з автобуса, у нього стався приступ епілепсії, заявили військові

ЗСУ (Ілюстративне фото: Генштаб ЗСУ)

У Черкасах 6 жовтня помер військовозобов’язаний, який очікував у черзі на проходження військово-лікарської комісії. Про це повідомив Черкаський обласний територіальний центр комплектації та соціальної підтримки.

За даними ТЦК, 5 жовтня до Черкаського ОМТЦК та СП доставили військовозобов’язаного для складання адміністративних матеріалів за порушення правил військового обліку.

6 жовтня в складі команди його направили для представлення військовозобов’язаних на розгляд до рекрутингової групи рекрутингового центру.

Однак перебуваючи в автобусі, під час очікування своєї черги на проходження ВЛК у військовозобов’язаного стався приступ епілепсії, внаслідок якого він випав на вулицю і вдарився головою, повідомили в ТЦК.

Зазначається, що військовослужбовці підбігли до чоловіка, щоб допомогти йому, і викликали лікарів того ж закладу, де він мав пройти комісію. Постраждалий одразу був госпіталізований, але від отриманої травми помер.

За даним фактом слідчі територіального підрозділу поліції встановлюють усі обставини події. Своєю чергою відповідно до наказу начальника Черкаського ТЦК призначено та проводиться службове розслідування.