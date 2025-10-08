ТЦК: В Черкассах умер военнообязанный в очереди на ВВК, он выпал из автобуса и ударился

Перед тем как мужчина выпал из автобуса, у него случился приступ эпилепсии, заявили военные

ВСУ (Иллюстративное фото: Генштаб ВСУ)

В Черкассах 6 октября умер военнообязанный, который ожидал в очереди на прохождение военно-врачебной комиссии. Об этом сообщил Черкасский областной территориальный центр комплектации и социальной поддержки.

По данным ТЦК, 5 октября в Черкасский ОМТЦК и СП доставили военнообязанного для составления административных материалов за нарушение правил воинского учета.

6 октября в составе команды его направили для представления военнообязанных на рассмотрение в рекрутинговую группу рекрутингового центра.

Однако находясь в автобусе, во время ожидания своей очереди на прохождение ВВК у военнообязанного случился приступ эпилепсии, в результате которого он выпал на улицу и ударился головой, сообщили в ТЦК.

Отмечается, что военнослужащие подбежали к мужчине, чтобы помочь ему, и вызвали врачей того же заведения, где он должен был пройти комиссию. Пострадавший сразу был госпитализирован, но от полученной травмы скончался.

По данному факту следователи территориального подразделения полиции устанавливают все обстоятельства происшествия. В свою очередь в соответствии с приказом начальника Черкасского ТЦК назначено и проводится служебное расследование.