ДБР: У Запорізькій області два працівники ТЦК вимагали хабар у ветерана та погрожували

Під час затримання один із фігурантів тікав на авто та викидав отримані гроші через вікно

Затриманий (Фото: ДБР)

У Запорізькій області затримали двох посадовців з різних Територіальних центрів комплектування та соцпідтримки, які вимагали хабар від ветерана війни за постановку на військовий облік. Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

Заступник начальника одного з районних ТЦК та його спільник з іншого ТЦК вимагали від військового $2000.

Детективи з'ясували, що ветеран повернувся додому після служби на Харківському напрямку та звернувся до районного ТЦК, щоб пройти стандартну процедуру обліку. Однак один із працівників ТЦК почав погрожувати, що оголосить ветерана в розшук та відправить знову на фронт.

Згодом до справи долучився працівник іншого ТЦК, який запропонував свої послуги "посередника" й запевнив, що може вплинути на колег.

Обох військових затримали в момент передання хабаря. Заступник начальника районного ТЦК намагався втекти на автомобілі, викидаючи купюри з вікна, але його зупинили правоохоронці.

Наразі обом фігурантам повідомлено про підозру у вимаганні та отриманні неправомірної вигоди. Їм може загрожувати до 10 років позбавлення волі.

