ГБР: В Запорожской области два работника ТЦК требовали взятку у ветерана и угрожали

Во время задержания один из фигурантов пытался убежать на авто и выбрасывал полученные деньги через окно

Задержанный (Фото: ГБР)

В Запорожской области задержали двух должностных лиц из разных Территориальных центров комплектования и соцподдержки, которые требовали взятку от ветерана войны за постановку на воинский учет. Об этом сообщило Государственное бюро расследований.

Заместитель начальника одного из районных ТЦК и его сообщник из другого ТЦК требовали от военного $2000.

Детективы выяснили, что ветеран вернулся домой после службы на Харьковском направлении и обратился в районный ТЦК, чтобы пройти стандартную процедуру учета. Однако один из работников ТЦК начал угрожать, что объявит ветерана в розыск и отправит снова на фронт.

Впоследствии к делу присоединился работник другого ТЦК, который предложил свои услуги "посредника" и заверил, что может повлиять на коллег.

Обоих военных задержали в момент передачи взятки. Заместитель начальника районного ТЦК пытался скрыться на автомобиле, выбрасывая купюры из окна, но его остановили правоохранители.

Сейчас обоим фигурантам сообщено о подозрении в вымогательстве и получении неправомерной выгоды. Им может грозить до 10 лет лишения свободы.

