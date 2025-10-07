В Україні кількість учасників бойових дій зросла до понад 1,3 млн
Станом на 1 вересня в Україні статус учасника бойових дій отримали понад 1,3 млн громадян. Більшість – після 2022 року, повідомили LIGA.net у Міністерстві у справах ветеранів України у відповідь на запит.
Йдеться саме про 1 326 552 осіб, які були внесені в Єдиний державний реєстр ветеранів війни як учасники бойових дій. До 2022 року цей статус отримали 556 467 осіб.
У 2022 році, після початку повномасштабного вторгнення Росії до України, статус УБД було надано 12 871 особі. У 2023 році його отримали 324 018 осіб, у 2024 році – 267 263 особи, а за дев'ять місяців 2025 року – 165 933 особи.
У Мінветеранів зазначили, що в Реєстр вносять інформацію про осіб зі статусом УБД на підставі даних, які були надані відповідними комісіями, утвореними в Міноборони, Міністерстві внутрішніх справ, Мін'юсті, Національній поліції, Національній гвардії, Службі безпеки України, в розвідувальних органах, адміністраціях Держприкордонслужби, Держспецзв'язку, Держспецтрансслужби, Управлінні державної охорони, Державній службі з надзвичайних ситуацій, Державному бюро розслідувань, Національному антикорупційному бюро.
"Надання пропозицій стосовно внесення змін щодо розширення категорій осіб, які можуть отримати статус УБД, Мінветеранів не планує", – повідомили у відомстві.
- 28 липня президент Зеленський підписав закон про виплату 15 млн грн сім'ям військових, що загинули у полоні. Однак грошова допомога не сплачуватиметься, якщо військовослужбовець добровільно здався у полон.
- 6 серпня голова Міноборони повідомив, що травми, отримані військовими в полоні, планують прирівняти до бойових.
- 22 серпня Кабмін ухвалив рішення, що ветеранам компенсуватимуть 50% вартості автоцивілки.
