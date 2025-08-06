Голова Міноборони: Травми, отримані військовими в полоні, планують прирівняти до бойових

Шмигаль повідомив і про вдосконалення лікування та реабілітації звільнених з полону українців

Звільнені з полону (Фото: t.me/Koord_shtab)

Травми, які військові отримали у ворожому полоні, планують прирівняти до тих, що отримані на полі бою. Про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, наразі на рівні Міноборони готуються відповідні зміни до наказів.

"Забезпечимо усім, хто пережив жахи російського полону, увагу та індивідуальний підхід. Цінуємо кожну людину, бережемо її життя та здоров’я", – зазначив він.

Окрім цього, буде вдосконалено лікування, реабілітацію та адаптацію цивільних та військових, які були звільнених з російського полону. Уряд 6 серпня ухвалив відповідну постанову.

Документ передбачає, зокрема, чіткіші вимоги до медогляду колишніх полонених, щоб визначити стан здоров'я для максимально ефективного лікування. Також буде запроваджено комплекс лікувально-профілактичних та реабілітаційних заходів, щоб "повернути людину до повноцінного життя".

Буде розширена мережа закладів з відновлення звільнених з полону завдяки центрам реінтеграції Міноборони, Міністерства внутрішніх справ, Служби безпеки України, Управління держохорони, Служби зовнішньої розвідки та інших установ.

Також постанова передбачає посилення соціально-адміністративної частини відновлення.

"Людям обов’язково допомагатимуть в оформленні внутрішніх та закордонних паспортів безпосередньо в тих закладах, де вони лікуються", – резюмував Шмигаль.

Довідка. Військовий, який отримав травму під час виконання бойових дій, має право на пільги та грошові виплати, згідно із законодавством України. Сума одноразової грошової допомоги залежить від отриманої групи інвалідності та може коливатися від 212 000 грн до 1 211 200 грн. Також передбачені щомісячні виплати.



На період лікування до 12 місяців зберігається грошове забезпечення, належать додаткові "бойові" виплати за наявності довідки про обставини поранення. Також поранений має право на реабілітацію та санаторне лікування, щорічну матеріальну допомогу на "вирішення соціально-побутових питань" та інші пільги.