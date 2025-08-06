Глава Минобороны: Травмы, полученные военными в плену, планируют приравнять к боевым
Травмы, которые военные получили во вражеском плену, планируют приравнять к тем, что получены на поле боя. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.
По его словам, сейчас на уровне Минобороны готовятся соответствующие изменения в приказы.
"Обеспечим всем, кто пережил ужасы российского плена, внимание и индивидуальный подход. Ценим каждого человека, бережем его жизнь и здоровье", – отметил он.
Кроме этого, будет усовершенствовано лечение, реабилитация и адаптация гражданских и военных, которые были освобождены из российского плена. Правительство 6 августа приняло соответствующее постановление.
Документ предусматривает, в частности, более четкие требования к медосмотру бывших пленных, чтобы определить состояние здоровья для максимально эффективного лечения. Также будет введен комплекс лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий, чтобы "вернуть человека к полноценной жизни".
Будет расширена сеть учреждений по восстановлению освобожденных из плена благодаря центрам реинтеграции Минобороны, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Управления госохраны, Службы внешней разведки и других учреждений.
Также постановление предусматривает усиление социально-административной составляющей восстановления.
"Людям обязательно будут помогать в оформлении внутренних и загранпаспортов непосредственно в тех заведениях, где они лечатся", – резюмировал Шмыгаль.
На период лечения до 12 месяцев сохраняется денежное обеспечение, положены дополнительные "боевые" выплаты при наличии справки об обстоятельствах ранения. Также раненый имеет право на реабилитацию и санаторное лечение, ежегодную материальную помощь на "решение социально-бытовых вопросов" и другие льготы.
- 28 июля Зеленский подписал закон о выплате 15 млн грн семьям военных, погибших в плену. Однако помощь не будет выплачиваться, если военнослужащий добровольно сдался в плен.
- 30 июля Шмыгаль рассказал о расширении программы "Контракт 18-24". По его словам, военные после двух лет службы будут иметь право на ипотеку под 0% и отсрочку.
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