Глава Минобороны: Травмы, полученные военными в плену, планируют приравнять к боевым

Шмыгаль сообщил и о совершенствовании лечения и реабилитации освобожденных из плена украинцев

Освобожденные из плена (Фото: t.me/Koord_shtab)

Травмы, которые военные получили во вражеском плену, планируют приравнять к тем, что получены на поле боя. Об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

По его словам, сейчас на уровне Минобороны готовятся соответствующие изменения в приказы.

"Обеспечим всем, кто пережил ужасы российского плена, внимание и индивидуальный подход. Ценим каждого человека, бережем его жизнь и здоровье", – отметил он.

Кроме этого, будет усовершенствовано лечение, реабилитация и адаптация гражданских и военных, которые были освобождены из российского плена. Правительство 6 августа приняло соответствующее постановление.

Документ предусматривает, в частности, более четкие требования к медосмотру бывших пленных, чтобы определить состояние здоровья для максимально эффективного лечения. Также будет введен комплекс лечебно-профилактических и реабилитационных мероприятий, чтобы "вернуть человека к полноценной жизни".

Будет расширена сеть учреждений по восстановлению освобожденных из плена благодаря центрам реинтеграции Минобороны, Министерства внутренних дел, Службы безопасности Украины, Управления госохраны, Службы внешней разведки и других учреждений.

Также постановление предусматривает усиление социально-административной составляющей восстановления.

"Людям обязательно будут помогать в оформлении внутренних и загранпаспортов непосредственно в тех заведениях, где они лечатся", – резюмировал Шмыгаль.

Справка. Военный, получивший травму при выполнении боевых действий, имеет право на льготы и денежные выплаты, согласно законодательству Украины. Сумма одноразовой денежной помощи зависит от полученной группы инвалидности и может колебаться от 212 000 грн до 1 211 200 грн. Также предусмотрены ежемесячные выплаты.



На период лечения до 12 месяцев сохраняется денежное обеспечение, положены дополнительные "боевые" выплаты при наличии справки об обстоятельствах ранения. Также раненый имеет право на реабилитацию и санаторное лечение, ежегодную материальную помощь на "решение социально-бытовых вопросов" и другие льготы.