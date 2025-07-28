Зеленский подписал закон о выплате 15 млн грн семьям военных, погибших в плену

Денежная помощь не будет выплачиваться, если военнослужащий добровольно сдался в плен

Владимир Зеленский (Фото: Офис президента)

Президент Владимир Зеленский подписал закон №13168, который в том числе предусматривает выплату 15 млн грн семьям военных, погибших в плену, говорится в карточке документа на сайте Верховной Рады.

"Также я подписал закон, о котором мы говорили с родными украинцев в российском плену, с самими нашими воинами, которые были освобождены и возвращены домой. Закон восстанавливает справедливость, закон решает финансовый вопрос – чтобы воины, которые были захвачены в плен, получали такие же финансовые гарантии, что и все защитники Украины". – рассказал глава государства в вечернем обращении.

Принятый документ вносит изменения в Закон о социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей.

Семьи защитников будут получать единовременную денежную помощь в объеме 15 млн грн в случае гибели (смерти) военного при исполнении им обязанностей службы, в том числе во время пребывания в плену.

Эта сумма не будет выплачиваться, если военнослужащий добровольно сдался в плен.

"Добровольная сдача в плен из-за трусости или малодушия – наказывается лишением свободы на срок от семи до десяти лет", – говорится в 430 статье Уголовного кодекса.

Также увеличен срок после увольнения со службы, в который защитники могут получить единовременное денежное пособие после ранения (контузии, травмы или увечья), заболевания при исполнении обязанностей службы, что привело к частичной потере трудоспособности без установления инвалидности. Также это касается лиц, уволенных с военной службы, частично утративших трудоспособность вследствие указанных причин.

Теперь на получение такой помощи дают год после увольнения со службы (раньше было всего три месяца).

Министерство обороны замечало, что часто военные не могли вовремя получить все необходимые документы и получить эти выплаты из-за длительного периода лечения и реабилитации, а также из-за пребывания их подразделений в районах боевых действий.

Кроме этого, теперь денежную помощь при изменении группы инвалидности будут считать по прожиточному минимуму, назначенному на 1 января календарного года, когда это изменение происходит. Ранее ее считали по дате, когда была впервые установлена инвалидность.

Положение о выплате в 15 млн и перерасчете помощи при изменении группы инвалидности вступают в силу через месяц и один день после публикации закона и применяются к случаям, имевшим место с 24 февраля 2022 года.

Положение об увеличении срока для получения выплаты вступает в силу через месяц со дня опубликования закона.