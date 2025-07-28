Сибига призвал МУС выдать ордера на арест виновных в теракте в Еленовке
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал Международный уголовный суд (МУС) выдать ордера на арест всех виновных в умышленном теракте против украинских военнопленных в Еленовке. Об этом дипломат написал на своей странице в соцсети Х.
"Россия намеренно убила более 50 украинских военнопленных и ранила более 150 других в ходе спланированного теракта. Это были защитники Украины, которые сложили оружие и должны были быть защищены международным гуманитарным правом", – напомнил Сибига.
Глава МИД призвал МУС как можно быстрее выдать ордера на арест всех причастных к этому преступлению – как исполнителей, так и тех, кто отдавал приказы и скрывал теракт.
Сибига также отметил важность создания Специального трибунала для расследования преступления агрессии России против Украины.
По его словам, только рассмотрев "коренное преступление" – неспровоцированную войну России, – можно обеспечить полную ответственность за преступления, совершенные государством-агрессором.
"Мир не должен забывать и не должен отводить взгляд. Справедливость для Еленовки не является необязательной – это моральный и правовой императив", – подчеркнул министр.
- 29 июля 2022 года российские оккупанты обстреляли колонию с украинскими военнопленными в Еленовке на временно оккупированной территории Донбасса.
- 5 января 2023 года сообщалось, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш распустил миссию по расследованию массового убийства украинских военнопленных в Еленовке.
- После теракта в Еленовской колонии, где погибли по меньшей мере 50 украинских военнопленных, а еще 151 был ранен, Россия так и не допустила на место трагедии представителей ООН.
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