Сибига призвал МУС выдать ордера на арест виновных в теракте в Еленовке

В ночь с 28 на 29 июля 2022 года РФ целенаправленно ударила по колонии в Еленовке, где удерживались украинские военнопленные

Теракт в Еленовке 29 июля 2022 года (Фото: скриншот с видео))

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал Международный уголовный суд (МУС) выдать ордера на арест всех виновных в умышленном теракте против украинских военнопленных в Еленовке. Об этом дипломат написал на своей странице в соцсети Х.

"Россия намеренно убила более 50 украинских военнопленных и ранила более 150 других в ходе спланированного теракта. Это были защитники Украины, которые сложили оружие и должны были быть защищены международным гуманитарным правом", – напомнил Сибига.

Глава МИД призвал МУС как можно быстрее выдать ордера на арест всех причастных к этому преступлению – как исполнителей, так и тех, кто отдавал приказы и скрывал теракт.

Сибига также отметил важность создания Специального трибунала для расследования преступления агрессии России против Украины.

По его словам, только рассмотрев "коренное преступление" – неспровоцированную войну России, – можно обеспечить полную ответственность за преступления, совершенные государством-агрессором.

"Мир не должен забывать и не должен отводить взгляд. Справедливость для Еленовки не является необязательной – это моральный и правовой императив", – подчеркнул министр.