Сибіга закликав МКС видати ордери на арешт винних у теракті в Оленівці
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Міжнародний кримінальний суд (МКС) видати ордери на арешт усіх винних у навмисному теракті проти українських військовополонених в Оленівці. Про це дипломат написав на своїй сторінці в соцмережі Х.
"Росія навмисно вбила понад 50 українських військовополонених та поранила понад 150 інших у ході спланованого теракту. Це були захисники України, які склали зброю та мали бути захищені міжнародним гуманітарним правом", – нагадав Сибіга.
Глава МЗС закликав МКС якнайшвидше видати ордери на арешт усіх причетних до цього злочину – як виконавців, так і тих, хто віддавав накази та приховував теракт.
Сибіга також наголосив на важливості створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України.
За його словами, лише розглянувши "корінний злочин" – неспровоковану війну Росії, – можна забезпечити повну відповідальність за злочини, скоєні державою-агресоркою.
"Світ не повинен забувати і не повинен відводити погляд. Справедливість для Оленівки не є необов'язковою – це моральний та правовий імператив", – наголосив міністр.
- 29 липня 2022 року російські окупанти обстріляли колонію з українськими військовополоненими в Оленівці на тимчасово окупованій території Донбасу.
- 5 січня 2023 року повідомлялося, що генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш розпустив місію з розслідування масового вбивства українських військовополонених в Оленівці.
- Після теракту в Оленівській колонії, де загинули щонайменше 50 українських військовополонених, а ще 151 було поранено, Росія так і не допустила на місце трагедії представників ООН.
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