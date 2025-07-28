Сибіга закликав МКС видати ордери на арешт винних у теракті в Оленівці

У ніч з 28 на 29 липня 2022 року РФ цілеспрямовано вдарила по колонії в Оленівці, де утримувалися українські військовополонені

Теракт в Оленівці 29 липня 2022 року (Фото: скриншот з відео)

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав Міжнародний кримінальний суд (МКС) видати ордери на арешт усіх винних у навмисному теракті проти українських військовополонених в Оленівці. Про це дипломат написав на своїй сторінці в соцмережі Х.

"Росія навмисно вбила понад 50 українських військовополонених та поранила понад 150 інших у ході спланованого теракту. Це були захисники України, які склали зброю та мали бути захищені міжнародним гуманітарним правом", – нагадав Сибіга.

Глава МЗС закликав МКС якнайшвидше видати ордери на арешт усіх причетних до цього злочину – як виконавців, так і тих, хто віддавав накази та приховував теракт.

Сибіга також наголосив на важливості створення Спеціального трибуналу для розслідування злочину агресії Росії проти України.

За його словами, лише розглянувши "корінний злочин" – неспровоковану війну Росії, – можна забезпечити повну відповідальність за злочини, скоєні державою-агресоркою.

"Світ не повинен забувати і не повинен відводити погляд. Справедливість для Оленівки не є необов'язковою – це моральний та правовий імператив", – наголосив міністр.