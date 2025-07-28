Зеленський підписав закон про виплату 15 млн грн сім'ям військових, що загинули у полоні

Грошова допомога не сплачуватиметься, якщо військовослужбовець добровільно здався у полон

Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента)

Президент Володимир Зеленський підписав закон №13168, який у тому числі передбачає виплату 15 млн грн сім'ям військових, які загинули у полоні, йдеться у картці документа на сайті Верховної Ради.

"Також я підписав закон, про який ми говорили з рідними українців у російському полоні, із самими нашими воїнами, які були звільнені та повернуті додому. Закон відновлює справедливість, закон розв’язує фінансове питання – щоб воїни, які були захоплені в полон, отримували такі ж фінансові гарантії, що й усі захисники України". – розповів глава держави у вечірньому зверненні.

Ухвалений документ вносить зміни до Закону про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей.

Сім'ї захисників отримуватимуть одноразову грошову допомогу обсягом 15 млн грн у випадку загибелі (смерті) військового під час виконання ним обов'язків служби, у тому числі під час перебування у полоні.

Ця сума не сплачуватиметься, якщо військовослужбовець добровільно здався у полон.

"Добровільна здача в полон через боягузтво або легкодухість – карається позбавленням волі на строк від семи до десяти років", – йдеться у 430 статті Кримінального кодексу.

Також збільшено строк після звільнення зі служби, у який захисники можуть отримати одноразову грошову допомогу після поранення (контузії, травми або каліцтва), захворювання під час виконання обов’язків служби, що призвело до часткової втрати працездатності без встановлення інвалідності. Також це стосується осіб, звільнених з військової служби, яка частково втратила працездатність внаслідок зазначених причин.

Тепер на отримання такої допомоги дають рік після звільнення зі служби (раніше було лише три місяці).

Міністерство оборони зауважувало, що часто військові не могли вчасно отримати всі необхідні документи та одержати ці виплати через тривалий період лікування та реабілітації, а також через перебування їх підрозділів в районах бойових дій.

Окрім цього, тепер грошову допомогу при зміні групи інвалідності рахуватимуть за прожитковим мінімумом, призначеним на 1 січня календарного року, коли ця зміна відбувається. Раніше її рахували по даті, коли була вперше встановлена інвалідність.

Положення про виплату у 15 млн та перерахунок допомоги при зміні групи інвалідності набирають чинності через місяць та один день після публікації закону і застосовуються до випадків, що мали місце з 24 лютого 2022 року.

Положення про збільшення строку для отримання виплати набуває чинності через місяць з дня опублікування закону.