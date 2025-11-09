Експерт Defense Express: Українські КАБи зробили гарний внесок у боротьбу з дроноводами РФ
У медійному просторі нечасто озвучуються результати роботи української авіації по окупантах на лінії бойового зіткнення, проте льотчики зробили чималий внесок, зокрема відпрацьовуючи по російських дроноводах. Про це у коментарі LIGA.net для тексту про елітний російський "Рубікон" розповів військовослужбовець 413 полку "Рейд" та експерт з озброєння Defense Express Іван Киричевський.
Він наголосив, що центр "Рубікон" наразі є найбільш небезпечним для українських сил, адже це альтернативний підрозділ російської армії, заряджений вбивати українців "навіть всупереч тим палкам, які може вставляти у колеса централізоване російське військове командування".
"Якщо, дай боже, Силами оборони вдасться затоптати "Рубікон" як явище, відповідно, вдасться затоптати й певні елементи цієї російської воєнної культури, яка, на жаль, дозволяє їм, попри їхню загальну когнітивну обмеженість, бути достатньо ефективними у літальних дронах", – наголосив Киричевський.
Він пояснив, що, говорячи про необхідність "затоптати" явище "Рубікона", має на увазі, зокрема, "суто кінетичний вплив" на інструкторів і пілотів. Тому що набрати нових для росіян не буде проблемою, а якісно їх підготувати – це вже питання.
"Тому що найбільша кількість БпЛА будь-якого типу втрачається саме через криворукість операторів. І тут варто відзначити також роботу української авіації. Публічно ми більше говоримо про застосування російських КАБів на лінії бойового зіткнення. Про удари нашими КАБами по російських дроноводах говоримо не так часто. Але свій непоганий внесок у боротьбу з ними українська авіація вже зробила", – зазначив військовий, не вдаючись у деталі.
- Коментуючи елітний російський "Рубікон", офіцер ГУР на позивний Азимут пояснив, що Україна і Росія мають різні підходи до створення безпілотних систем. Держава-агресорка робить ставку на створення одного зразка і масштабування, тоді як Україна може локально виготовляти десятки різних.
- Також Азимут розповів LIGA.net, що за "Рубіконом" стоїть воєнна розвідка Росії, а з-поміж ключових осіб у його управлінні є особисто міністр оборони РФ Бєлоусов.
- Рекрутерам "Рубікону" дозволено забирати до складу свого підрозділу представників з будь-яких частин.
