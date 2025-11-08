Офицер разведки озвучил ключевые силы и слабости элитного "Рубикона" россиян

Боец ГУР рассказал о протекторате спецслужб и дополнительных источниках финансирования "Рубикона" - приоритетной цели для украинских защитников

Иллюстративное фото: ресурс оккупантов

Центр "Рубикон", элитный и одно из самых боеспособных дроновых подразделений оккупантов, имеет ряд ключевых сильных сторон, однако из-за его элитарности и сосредоточенности на конкретных задачах захватчиков из этого подразделения достаточно легко выявлять для уничтожения. Об этом для текста LIGA.net рассказал офицер Главного управления разведки с позывным "Азимут".

"Первое отмечу – это политическая воля руководства к их развитию. Это очень важно для их комплектования, применения. Им дают возможность использовать эти инновационные подходы к применению именно из-за этой политической воли. То есть, они довольно гибкие, в отличие от общей армейской системы", – рассказал военный.

Второй сильной стороной этого подразделения оккупантов разведчик назвал протекторат спецслужб и дополнительные источники финансирования.

По его словам, есть случаи, когда пилоты "Рубикона" получают дополнительные выплаты из нелегальных бюджетов за результативность: "И это, конечно, имеет определенную мотивационную систему и дополнительно подчеркивает эту "элитарность".

Относительно третьего аспекта, "Азимут" отметил сфокусированную работу этих оккупантов на определенных задачах без распыления: "То есть если они работают по логистике – то они работают исключительно по логистике, и, таким образом, достигают максимального эффекта".

В то же время, если говорить о слабых сторонах "Рубикона", то из-за элитарности и такого подхода оккупантов из этого подразделения достаточно легко идентифицировать и "понять, какое конкретное подразделение перед тобой работает, вычислить и уничтожить непосредственно", пояснил разведчик.

"Это то, чем мы, собственно, и занимаемся. Они для нас приоритетная цель. И истребление этих целей происходит регулярно и успешно", – подытожил он.

В то же время киберсообщество "Каракурт" назвало LIGA.net такие слабые стороны этих захватчиков:

→ уровень публично известных данных является низким – соответственно, "достижения" подразделения могут сильно преувеличиваться;

→ "Рубикон" зависит от поставок компонентов или электроники, перебои с которыми провоцируют санкции;

→ соединение является уязвимым к контрмерам (противовоздушная оборона, радиоэлектронная борьба, атаки по пунктам управления, поражение логистики, направленная работа по экипажам подразделения);

→ если масштабирование происходит быстро – есть риск падения качества отбора или обучения и деградации "элитности".