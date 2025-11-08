"Вирахувати й знищити". Офіцер розвідки озвучив ключові сили й слабкості елітного "Рубікону" росіян

Боєць ГУР розповів про протекторат спецслужб РФ й додаткові джерела фінансування російського підрозділу, який є пріоритетною ціллю для українських захисників

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

Центр "Рубікон", один з найбільш боєздатних дронових підрозділів окупантів, має низку ключових сильних сторін, однак через його елітарність й зосередженості на конкретних завданнях цих загарбників досить легко виявляти для знищення. Про це для тексту LIGA.net розповів офіцер Головного управління розвідки на позивний "Азімут".

"Перше відзначу – це політична воля керівництва до їх розвитку. Це дуже важливо для їх комплектування, застосування. Їм дають можливість використовувати ці інноваційні підходи до застосування саме через цю політичну волю. Тобто, вони доволі гнучкі, на відміну від загальної армійської системи", – розповів військовий.

Другою сильною стороною цього підрозділу окупантів розвідник назвав протекторат спецслужб й додаткові джерела фінансування.

За його словами, є випадки, коли пілоти "Рубікону" отримують додаткові виплати з нелегальних бюджетів за результативність: "І це, звичайно, має певну мотиваційну систему і додатково підкреслює цю "елітарність".

Щодо третього аспекту, "Азімут" зауважив про сфокусовану роботу цих окупантів на певних задачах без розпорошення: "Тобто якщо вони працюють по логістиці – то вони працюють виключно по логістиці, і, таким чином, досягають максимального ефекту".

Водночас, якщо казати про слабкі сторони "Рубікону", то через елітарність та такий підхід окупантів з цього підрозділу достатньо легко ідентифікувати й "зрозуміти, який конкретний підрозділ перед тобою працює, вирахувати й знищити безпосередньо", пояснив розвідник.

"Це те, чим ми, власне, і займаємось. Вони для нас пріоритетна ціль. І винищення цих цілей відбувається регулярно й успішно", – підсумував він.

Водночас кіберспільнота "Каракурт" назвала LIGA.net такі слабкі сторони цих загарбників:

→ рівень публічно відомих даних є низьким – відповідно, "здобутки" підрозділу можуть сильно перебільшуватися;

→ "Рубікон" залежить від постачань компонентів або електроніки, перебої з якими провокують санкції;

→ з'єднання є вразливим до контрзаходів (протиповітряна оборона, радіоелектронна боротьба, атаки по пунктах управління, ураження логістики, спрямована робота по екіпажах підрозділу);

→ якщо масштабування відбувається швидко – є ризик падіння якості відбору або навчання і деградації "елітності".