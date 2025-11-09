Росіяни вкрали багато дронових розробок в України: аналітик розповів про елітний "Рубікон" РФ

Окупанти вкрали ті ж дрони-ждуни, визнаючи, що українці почали робити їх першими, зауважив Киричевський

Ілюстративне фото: ресурс окупантів

Багато розробок у сфері військових безпілотників, які використовують росіяни, вкрадені в України. Про це для тексту LIGA.net про елітний підрозділ РФ "Рубікон" заявив військовослужбовець 413 полку "Рейд" та експерт з озброєння Defense Express Іван Киричевський.

За його словами, центр "Рубікон" є найбільш небезпечним для України з'єднанням російських дроноводів на цей час: "Це альтернативний підрозділ російської армії, заряджений вбивати українців "навіть всупереч тим палкам, які може вставляти у колеса централізоване російське військове командування".

Киричевський зазначив, що ці окупанти змогли налагодити роботу, в якій закупівлі, власні та вкрадені в України розробки й узагальнення бойового досвіду відбуваються на горизонтальному рівні, що дозволяє цьому підрозділу бути "достатньо ефективними у своїй роботі".

"Якщо, дай Боже, силами оборони вдасться затоптати "Рубікон" як явище, відповідно, вдасться затоптати і певні елементи цієї російської воєнної культури, яка їм, на жаль, дозволяє, попри їхню загальну когнітивну (розумову. – Ред.) обмеженість, бути достатньо ефективними у літальних дронах", – пояснив аналітик.

Він додав, що каже про когнітивну обмеженість окупантів, оскільки багато їхніх розробок вкрадені в України: "Як, наприклад, ті ж дрони-ждуни (БпЛА, які знаходяться у засідці на землі й атакують у разі появи цілі. – Ред). Самі росіяни визнають, що ми почали це робити першими. Просто, можливо, не настільки масштабовано, як вони зараз".

У контексті того, як росіяни крадуть технології БпЛА, Киричевський згадав про дрон "Пчела-1Т", розроблений ще за часів СРСР.

"Якщо подивитись, то те дуже технологічна іграшка кінця 1980-х років: маленький дрончик, передача відеокартинки в режимі реального часу. І сам факт його створення у вже доволі технічно відсталій на той час радянській державі дає привід припустити, що вже тоді навчилися красти напрацювання по дронах", – пояснив він.