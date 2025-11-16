Росіяни намагались штурмувати в районі Антонівських мостів біля Херсона

Ворог за минулу добу активно атакував Херсон артилерією та здійнис три споби штурму

Антонівський міст (скриншот відео t.me/yigal_levin)

Російська армія намагалася наступати у Херсонській області в районі Антонівських мостів, але успіху не мала. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.

За минулу добу ворог на Придніпровському напрямку провів три спроби штурму позицій Збройних Сил України. Ворог намагався витіснити військових у районі автомобільного Антонівського мосту.

Зранку 16 листопада росіяни також провели одну штурмову дію – намагалися наступати вже біля залізничного Антонівського мосту.

З повітря росіяни за добу завдали ударів із використанням 40 некерованих авіаційних ракет. А 15 листопада ворог досить активно обстрілював сам Херсон з артилерії, зазначив Волошин.

Антонівські мости (скриншот google maps)