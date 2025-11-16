Росіяни намагались штурмувати в районі Антонівських мостів біля Херсона
Яна Порохня
Редакторка новин LIGA.net
Російська армія намагалася наступати у Херсонській області в районі Антонівських мостів, але успіху не мала. Про це в ефірі телемарафону повідомив речник Сил оборони півдня Владислав Волошин.
За минулу добу ворог на Придніпровському напрямку провів три спроби штурму позицій Збройних Сил України. Ворог намагався витіснити військових у районі автомобільного Антонівського мосту.
Зранку 16 листопада росіяни також провели одну штурмову дію – намагалися наступати вже біля залізничного Антонівського мосту.
З повітря росіяни за добу завдали ударів із використанням 40 некерованих авіаційних ракет. А 15 листопада ворог досить активно обстрілював сам Херсон з артилерії, зазначив Волошин.
- 23 жовтня російські пропагандисти заявили про "висадку" в Херсоні, але Сили оборони спростували цю заяву та показали відео з місця.
- 29 жовтня росіяни вдарили по дитячій лікарні у Херсоні – постраждали діти й персонал.
