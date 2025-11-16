Россияне пытались штурмовать в районе Антоновских мостов возле Херсона

Враг за минувшие сутки активно атаковал Херсон артиллерией и совершил три попытки штурма

Антоновский мост (скриншот видео t.me/yigal_levin)

Российская армия пыталась наступать в Херсонской области в районе Антоновских мостов, но успеха не имела. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.

За минувшие сутки враг на Приднепровском направлении провел три попытки штурма позиций Вооруженных Сил Украины. Враг пытался вытеснить военных в районе автомобильного Антоновского моста.

Утром 16 ноября россияне также провели одно штурмовое действие – пытались наступать уже возле железнодорожного Антоновского моста.

С воздуха россияне за сутки нанесли удары с использованием 40 неуправляемых авиационных ракет. А 15 ноября враг достаточно активно обстреливал сам Херсон из артиллерии, отметил Волошин.

Антоновские мосты (скриншот google maps)