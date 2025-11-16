Россияне пытались штурмовать в районе Антоновских мостов возле Херсона
Яна Порохня
Редактор новостей LIGA.net
Российская армия пыталась наступать в Херсонской области в районе Антоновских мостов, но успеха не имела. Об этом в эфире телемарафона сообщил представитель Сил обороны юга Владислав Волошин.
За минувшие сутки враг на Приднепровском направлении провел три попытки штурма позиций Вооруженных Сил Украины. Враг пытался вытеснить военных в районе автомобильного Антоновского моста.
Утром 16 ноября россияне также провели одно штурмовое действие – пытались наступать уже возле железнодорожного Антоновского моста.
С воздуха россияне за сутки нанесли удары с использованием 40 неуправляемых авиационных ракет. А 15 ноября враг достаточно активно обстреливал сам Херсон из артиллерии, отметил Волошин.
- 23 октября российские пропагандисты заявили о "высадке" в Херсоне, но Силы обороны опровергли это заявление и показали видео с места.
- 29 октября россияне ударили по детской больнице в Херсоне – пострадали дети и персонал.
Комментарии (0)