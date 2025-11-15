Навроцкий заявил, что не подпишет следующий закон о помощи украинцам без нового решения

Президент Польши считает, что государство должно выработать решения, которые будут защищать как его благосостояние, так и пребывание украинцев в нем

Кароль Навроцкий (Фото: Leszek Szymanski / EPA)

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не подпишет следующий закон о помощи украинцам, если не будет разработано новое решение – он считает, что нынешняя ситуация приводит к приравниванию поляков к гражданам другого государства. Слова политика передаёт медиа Gazeta.pl.

Относительно последнего закона, Навроцкий отметил, что первоначальная версия документа предусматривала выплату помощи 800+ также и для украинцев, которые не работают в Польше. Президент акцентировал. что считал это "нечестным по отношению к полякам" и отказался его одобрять. Его подпись получила лишь исправленная версия закона, которая, по мнению политика, учла его замечания. Однако теперь Навроцкий отметил, что это был последний раз, когда он решил пойти на такой шаг.

"Я подписал закон уже второй раз, потому что не хочу быть президентом хаоса, но я подчеркнул – и когда нас смотрит господин премьер [Дональд Туск] и парламентское большинство – что я подписал этот закон о помощи украинцам в последний раз", акцентировал польский президент. Он является выдвиженцем от партии Право и справедливость, которая не входит в правящую коалицию.

По мнению Навроцкого, после трех лет полномасштабного вторжения РФ украинское меньшинство в Польше должно получать отношение с должной ответственностью, но на тех же принципах, что и другие нацменьшинства.

СПРАВКА. Польская программа "800+" предусматривает выплату 800 злотых (чуть больше 9000 грн) в месяц на детей в возрасте до 18 лет и старше, если они еще учатся.

"Закон был принят, потому что я не хочу добавлять хаоса. Но я ожидаю, что следующие решения будут реалистичными и справедливыми", – акцентировал политик.

По его словам, государство должно выработать решения, которые будут защищать как польское благосостояние, так и пребывание украинцев в стране.

При этом Навроцкий предупредил, что отсутствие разумной политики может означать "хаос в марте следующего года". Согласно последнему польскому закону временная защита украинцев продлена до 4 марта 2026-го.

Президент страны добавил, что рассчитывает на правительство и парламентское большинство, но подчеркнул, что больше не согласится на закон, который, по его мнению, ставит украинцев в привилегированное положение по сравнению с польскими гражданами.