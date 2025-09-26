"Это последний". Президент Польши подписал закон о помощи украинцам

В канцелярии Навроцкого заявили, что тот не подпишет никакого другого закона относительно помощи гражданам Украины

Кароль Навроцкий (Фото: Leszek Szymanski / EPA)

Президент Польши Кароль Навроцкий подписал закон о помощи украинским гражданам. Об этом сообщил руководитель Канцелярии главы государства Збигнев Богуцкий, передает Польское агентство прессы.

"Это последний закон, который президент Навроцкий подписывает, который будет касаться такой формы помощи гражданам Украины", – отметил чиновник.

Богуцкий заявил, что никакого другого закона относительно помощи гражданам Украины Навроцкий больше не подпишет, и что украинцы, в том числе те, которые оказались на территории Польши в связи с полномасштабной войной РФ, должны будут перейти к "нормальным условиям" легализации.

Положения подписанного польским президентом закона, в том числе, связывают выплату по программе "Семья+" (800+) с тем, что один из родителей ребенка должен быть трудоустроенным в Польше.

СПРАВКА. Польская программа "800+" предусматривает выплату 800 злотых (чуть больше 9000 грн) в месяц на детей в возрасте до 18 лет и старше, если они еще учатся.

Также глава канцелярии Навроцкого заявил, что 29 сентября в Сейм будут поданы два законопроекта, первый из которых касается "продления срока, после которого иностранцы, включая граждане Украины, смогут подать заявление на получение польского гражданства, что является абсолютным исключением", цитирует чиновника Польское Радио.

Второй же законопроект будет касаться внесения изменений в Уголовный кодекс и Закон об Институте национальной памяти страны, чтобы "преследовать любого, кто пытается или хочет распространять идеологию Бандеры на территории Республики Польша, или кто хочет увековечить ложь о Волыни", добавил Богуцкий.

Нынешний президент Польши и перед приходом к власти спекулировал на тему Волынской трагедии. До избрания главой государства политик возглавлял польский Институт нацпамяти.