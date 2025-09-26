"Це останній". Президент Польщі підписав закон щодо допомоги українцям

У канцелярії Навроцького заявили, що той не підпише жодного іншого закону стосовно допомоги громадянам України

Кароль Навроцький (Фото: Leszek Szymanski / EPA)

Президент Польщі Кароль Навроцький підписав закон щодо допомоги українським громадянам. Про це повідомив керівник Канцелярії глави держави Збігнєв Богуцький, передає Польська агенція преси.

"Це останній закон, який президент Навроцький підписує, що стосуватиметься такої форми допомоги громадянам України", – зазначив чиновник.

Богуцький заявив, що жодного іншого закону стосовно допомоги громадянам України Навроцький більше не підпише, і що українці, зокрема ті, які опинилися на території Польщі у зв'язку з повномасштабною війною РФ, повинні будуть перейти до "нормальних умов" легалізації.

Положення підписаного польським президентом закону, зокрема, пов'язують виплату за програмою "Родина+" (800+) з тим, що один із батьків дитини має бути працевлаштованим у Польщі.

ДОВІДКА. Польська програма "800+" передбачає виплату 800 злотих (трохи більше ніж 9000 грн) на місяць на дітей віком до 18 років і старше, якщо вони ще навчаються.

Також глава канцелярії Навроцького заявив, що 29 вересня до Сейму будуть подані два законопроєкти, перший з яких стосується "продовження терміну, після якого іноземці, включно з громадянами України, зможуть подати заяву на отримання польського громадянства, що є абсолютним винятком", цитує чиновника Польське Радіо.

Другий же законопроєкт стосуватиметься внесення змін до Кримінального кодексу та Закону про Інститут національної пам’яті країни, щоб "переслідувати будь-кого, хто намагається або хоче поширювати ідеологію Бандери на території Республіки Польща, або хто хоче увічнити брехню про Волинь", додав Богуцький.

Нинішній президент Польщі і перед приходом до влади спекулював на темі Волинської трагедії. До обрання главою держави політик очолював польський Інститут нацпам'яті.

