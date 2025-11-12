Президент Польши: Мы не будем ставить интересы Украины выше собственных

Навроцкий заявил, что Варшава не будет ставить интересы Украины выше собственных, подчеркнув необходимость "симметрии" в отношениях

Кароль Навроцкий (Фото: ЕРА)

Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Варшава не намерена ставить украинские интересы выше собственной страны, а отношения между двумя государствами должны оставаться партнерскими и сбалансированными. Об этом он сказал в интервью телеканалу Wpolsce24.

"Это должны быть партнерские отношения, попытка найти симметрию между интересами Польши, интересами Украины и реакцией на события за нашей восточной границей. Нельзя считать интересы Польши чем-то, что должно гарантировать реализацию всех постулатов Украины", – подчеркнул Навроцкий.

Он подчеркнул, что Польша помогала и продолжает помогать Украине, однако должна отстаивать собственную позицию в важных вопросах.

"Если кто-то в мире, например, Зеленский, ожидает, что я не буду говорить голосом поляков в важных вопросах, то он будет удивлен. Мы не можем быть заложниками никаких государств. Мы не будем ставить интересы Украины выше собственных", – добавил президент Польши.