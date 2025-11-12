Президент Польши: Мы не будем ставить интересы Украины выше собственных
Президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что Варшава не намерена ставить украинские интересы выше собственной страны, а отношения между двумя государствами должны оставаться партнерскими и сбалансированными. Об этом он сказал в интервью телеканалу Wpolsce24.
"Это должны быть партнерские отношения, попытка найти симметрию между интересами Польши, интересами Украины и реакцией на события за нашей восточной границей. Нельзя считать интересы Польши чем-то, что должно гарантировать реализацию всех постулатов Украины", – подчеркнул Навроцкий.
Он подчеркнул, что Польша помогала и продолжает помогать Украине, однако должна отстаивать собственную позицию в важных вопросах.
"Если кто-то в мире, например, Зеленский, ожидает, что я не буду говорить голосом поляков в важных вопросах, то он будет удивлен. Мы не можем быть заложниками никаких государств. Мы не будем ставить интересы Украины выше собственных", – добавил президент Польши.
- 28 июня Зеленский заявил, что Украина продолжит работать над укреплением отношений с новой властью Польши. Страна намерена "сделать все, что зависит от нее".
- 1 июля Навроцкий заявил "с полной уверенностью", что встретится с украинским президентом.
- 27 июля посол Украины в Польше Василий Боднар заявлял, что Навроцкого пригласили в Украину. Он утверждал, что подготовка визита продолжается.
- 27 октября стало известно, что Боднар несколько раз говорил о встрече президентов, однако ее так и не произошло.
