Президент Польщі: Ми не будемо ставити інтереси України вище власних

Навроцький заявив, що Варшава не ставитиме інтереси України вище за власні, наголосивши на необхідності "симетрії" у відносинах

Кароль Навроцький (Фото: ЕРА)

Президент Польщі Кароль Навроцький заявив, що Варшава не має наміру ставити українські інтереси вище власної країни, а відносини між двома державами повинні залишатися партнерськими та збалансованими. Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Wpolsce24.

"Це мають бути партнерські відносини, спроба знайти симетрію між інтересами Польщі, інтересами України та реакцією на події за нашою східною межею. Не можна вважати інтереси Польщі чимось, що має гарантувати реалізацію всіх постулатів України", – наголосив Навроцький.

Він підкреслив, що Польща допомагала й продовжує допомагати Україні, однак має відстоювати власну позицію у важливих питаннях.

"Якщо хтось у світі, наприклад, Зеленський, очікує, що я не говоритиму голосом поляків у важливих питаннях, то він буде здивований. Ми не можемо бути заручниками жодних держав. Ми не будемо ставити інтереси України вище власних", – додав президент Польщі.