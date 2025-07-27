Боднар про зустріч Зеленського з Навроцьким: Ми намагатимемось організувати візит якнайшвидше

Василь Боднар (Фото: Facebook-акаунт дипломата)

Новообраний президент Польщі Кароль Навроцький, який складе присягу 6 серпня, був запрошений відвідати Україну. Про це в інтерв’ю "Ми – Україна" повідомив посол України в Польщі Василь Боднар.

За його словами, як тільки стали відомі результати президентських виборів у Польщі, президент Володимир Зеленський привітав Навроцького з перемогою.

"Ми надіслали відповідний лист вітальний. Ми запропонували також організувати телефонну розмову, зараз якраз ведеться її підготовка", – сказав дипломат.

За його словами, для Навроцького є відкритим запрошення відвідати Україну.

"Ми намагатимемося організувати цей візит якнайшвидше. Не буду зараз називати терміни, це справа, коли вже буде зрозуміло, то Офіс президента про це скаже", – пояснив Боднар.

Він додав, що Польща – сусідня країна та стратегічний партнер, тому Україна зацікавлена у відкритому діалозі з Навроцьким.

28 червня Зеленський заявив, що Україна продовжить працювати над зміцненням відносин із новою владою Польщі. Країна має намір "зробити все, що залежить від неї".

1 липня Навроцький заявив "із повною впевненістю", що зустрінеться з українським президентом.