І за нового президента Польщі Україна продовжить працювати над зміцненням взаємин – Зеленський

Анджей Дуда та Володимир Зеленський (Фото: Офіс президента України)

Україна "робитиме все, що залежить від неї" для подальшого зміцнення відносин з Польщею і за новообраного президента Кароля Навроцького. Про це керівник України Володимир Зеленський повідомив під час пресконференції з чинним главою польської держави Анджеєм Дудою у Києві.

Зеленський розповів про "важливу розмову" з Дудою щодо того, як надалі розвиватимуться відносини між двома країнами.

"Звісно, ми говорили і про безпеку ситуацію, і про стан дипломатії, про наші відносини і можливі рішення на рівні Євросоюзу та координації з партнерами в НАТО. Польща готується зараз до вступу на посаду нового президента, пана Навроцького. Ми будемо робити все, що залежить від нас, щоб відносини між нашими державами тільки міцнішали", – заявив президент України.

Зеленський подякував Дуді за відповідний діалог та поради, а також за готовність і надалі "допомагати українсько-польській дружбі".

"Я сподіваюся, що він будуватиме якнайкращі сусідські відносини між Польщею й Україною також у майбутньому для добра наших держав і для добра наших народів. І для побудови простору безпеки й спокійного життя [...] у нашій частині Європи", – заявив Дуда, який перебуває в Україні з прощальним візитом на посаді.