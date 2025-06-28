І за нового президента Польщі Україна продовжить працювати над зміцненням взаємин – Зеленський
Україна "робитиме все, що залежить від неї" для подальшого зміцнення відносин з Польщею і за новообраного президента Кароля Навроцького. Про це керівник України Володимир Зеленський повідомив під час пресконференції з чинним главою польської держави Анджеєм Дудою у Києві.
Зеленський розповів про "важливу розмову" з Дудою щодо того, як надалі розвиватимуться відносини між двома країнами.
"Звісно, ми говорили і про безпеку ситуацію, і про стан дипломатії, про наші відносини і можливі рішення на рівні Євросоюзу та координації з партнерами в НАТО. Польща готується зараз до вступу на посаду нового президента, пана Навроцького. Ми будемо робити все, що залежить від нас, щоб відносини між нашими державами тільки міцнішали", – заявив президент України.
Зеленський подякував Дуді за відповідний діалог та поради, а також за готовність і надалі "допомагати українсько-польській дружбі".
"Я сподіваюся, що він будуватиме якнайкращі сусідські відносини між Польщею й Україною також у майбутньому для добра наших держав і для добра наших народів. І для побудови простору безпеки й спокійного життя [...] у нашій частині Європи", – заявив Дуда, який перебуває в Україні з прощальним візитом на посаді.
- На виборах Навроцького підтримала партія Право і справедливість, до якої належить і Дуда. Новообраний президент Польщі вступить на посаду 6 серпня.
- Навроцький є директором польського Інституту національної пам'яті. Під час виборів він спекулював на темі Волинської трагедії й виступав проти інтеграції України до Євросоюзу і НАТО.
- Після виборів він заявив, що заявив, що сподівається на продовження співпраці з Україною, заснованої на взаємній повазі та розумінні. Водночас згодом Навроцький розповів, що на цей час проти вступу України до ЄС, мотивуючи це тим, що інші європейські країни "мають власні інтереси".
- Разом із цим Навроцький виступає проти нинішньої РФ та диктатора Путіна, а у самій країні-агресорі його оголосили у розшук за справою про знесення пам'ятників радянській армії в Польщі.