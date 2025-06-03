Навроцький позитивно налаштований на відносини з Україною

Обраний президент Польщі сподівається, що Варшава та Київ і далі співпрацюватимуть "заради спільного блага"

Кароль Навроцький (Фото: ЕРА/MARCIN OBARA)

Новий президент Польщі Кароль Навроцький висловив сподівання на продовження співпраці з Україною, заснованої на взаємній повазі та розумінні. Так він відреагував на привітання від українського колеги Володимира Зеленського з перемогою на виборах.

"Шановний Володимире Зеленський, дякую за повідомлення. Я з нетерпінням чекаю на продовження співпраці наших країн, заснованої на взаємній повазі та розумінні", – йдеться у дописі Навроцького.

Польський президент висловив думку, що для такого партнерства необхідний не тільки конструктивний діалог, а й "розв'язання історичних питань, що давно потребують вирішення".

"Польща є найсильнішим союзником України у боротьбі проти російської агресії, жодна інша країна не розуміє цю загрозу краще за нас, і я сподіваюся, що ми і далі співпрацюватимемо заради спільного блага, для врегулювання розв'язаних питань минулого та побудови безпечного майбутнього разом", – підсумував Навроцький.