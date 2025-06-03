Навроцький позитивно налаштований на відносини з Україною
Новий президент Польщі Кароль Навроцький висловив сподівання на продовження співпраці з Україною, заснованої на взаємній повазі та розумінні. Так він відреагував на привітання від українського колеги Володимира Зеленського з перемогою на виборах.
"Шановний Володимире Зеленський, дякую за повідомлення. Я з нетерпінням чекаю на продовження співпраці наших країн, заснованої на взаємній повазі та розумінні", – йдеться у дописі Навроцького.
Польський президент висловив думку, що для такого партнерства необхідний не тільки конструктивний діалог, а й "розв'язання історичних питань, що давно потребують вирішення".
"Польща є найсильнішим союзником України у боротьбі проти російської агресії, жодна інша країна не розуміє цю загрозу краще за нас, і я сподіваюся, що ми і далі співпрацюватимемо заради спільного блага, для врегулювання розв'язаних питань минулого та побудови безпечного майбутнього разом", – підсумував Навроцький.
- 9 січня 2025 року Навроцький заявив, що не бачить Україну в ЄС і НАТО. Згодом в українському МЗС прокоментували цю заяву й зазначили, що слова Навроцького викликали оплески у Кремлі.
- 1 червня у Польщі відбувся другий тур президентських виборів. Екзитполи стверджували, що лідирує проукраїнський мер Варшави Тшасковський.
- Станом на ранок 2 червня на виборах президента Польщі з мінімальним відривом переміг Навроцький.
- Тшасковський визнав поразку на виборах і привітав свого опонента із перемогою.
- Навроцький має вступити на посаду 6 серпня.