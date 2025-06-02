У Польщі на виборах президента переміг Кароль Навроцький
У Польщі на виборах президента з мінімальним відривом переміг представник партії Право та справедливість Кароль Навроцький. Про це повідомляють Wyborcza та RMF24 після підрахунку 100% голосів з усіх виборчих дільниць.
Навроцький отримав 50,89%, або 10 606 628 голосів, а його суперник Рафал Тшасковський набрав 49,11%, або 10 237 177 голосів. Явка на виборчі дільниці становила 71,6%.
Водночас серед поляків, які голосують за кордоном, вирвався у лідери Тшасковський: 63,49% проти 36,51 у Навроцького. Усередині країни він здобув перемогу у 10 воєводствах переважно на заході та в центрі Польщі. Але тільки в трьох регіонах у нього була "явна перевага": Поморське, Любуське та Західно-Поморське воєводства.
Відомо, що Навроцького обрала молодь: він переміг у сітках 18-29 та 30-39 років.
Станом на вечір 1 червня на виборах Польщі лідирував Тшасковський. Розрив у голосах був мінімальний – 50,3% проти 49,7% у Навроцького.
- 19 травня після підрахунку голосів першого туру виборів Тшасковський обійшов Навроцького менш як на 2%.
- 22 травня Навроцький заявляв, що вважає ідею про Україну в НАТО "безглуздою". 23 травня посол України у Варшаві назвав неприйнятною обіцянку Навроцького перешкоджати членству Києва в НАТО, а Туск – державною зрадою.
- Аналітики вважають, що для України вигідним та перспективним варіантом була б перемога Тшасковського, ніж Навроцького.