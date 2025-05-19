Вибори у Польщі: лідирує Тшасковський після підрахунку понад 99% голосів

Тшасковський набирає 31,2%, випереджаючи кандидата від консерваторів Навроцького з 29,7%

Рафал Тшасковський (Фото: wikimedia.org)

У першому турі президентських виборів у Польщі перемагає проукраїнський кандидат, мер Варшави Рафал Тшасковський. Про це свідчать дані підрахунку майже 99% голосів на виборах президента, пише Onet з посиланням на результати Національної виборчої комісії (PKW).

За даними голосування, кандидат від керівної партії Рафал Тшасковський отримує 31,2%. Підтримуваний консервативною політсилою Право і справедливість Кароль Навроцький отримав 29,7%. Славомір Менцен – 14,9 %.

Вибори в Польщі (Фото: onet.pl)

Інші кандидати у президенти отримали наразі такі результати голосування: Гжегож Браун – 6,4%, Шимон Головня – 5%, Адріан Зандберг – 4,8%, Магдалена Бєят – 4,2%, Кшиштоф Становський – 1,2%, Йоанна Сенишин – 1,1%, Марек Якуб’як – 0,8%, Артур Бартошевич – 0,5%, Мацей Мацяк – 0,2%, Марек Вох – 0,1%.

Голова Державної виборчої комісії Сильвестр Марциняк повідомив, що остаточні результати виборів, ймовірно, буде оголошено 19 травня пізно ввечері або вночі.

Марциняк наголосив, що результати не можуть бути оприлюднені, доки не надійдуть усі протоколи, включно з голосуванням за кордоном.

16 травня сайт керівної партії Польщі Громадянська платформа зазнав кібератаки за кілька годин до початку передвиборчої кампанії перед першим туром президентських виборів 18 травня.

18 травня ГУР повідомило, що на тлі президентських виборів у Польщі Росія активізувала чергову фазу інформаційної війни, створюючи клони реальних західних медіа.