Президент Варшави: Зеленський захопився, але головний винуватець сварки з Києвом — влада Польщі

Президент Варшави Рафал Тшасковський заявив, що головним винуватцем зернового конфлікту між Польщею та Україною є польська керівна партія Право та справедливість (ПіС). Про це він повідомив в інтерв'ю каналу Polsat News

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За його словами, конфлікт між країнами є "сумною ситуацією", а президент Володимир Зеленський "перебільшив", коли критикував Польщу.

"Однак те, як уряд ПіС і президент діяли останніми тижнями, є чимось незвичайним. Завдяки зусиллям поляків ми прийняли мільйони біженців, зокрема зусиллям ПіС, коли йдеться про військову допомогу Україні, ми отримали роль у зовнішній політиці", — сказав політик.

Тшасковський зазначив, що "все це було витрачено марно і покладено на вівтар виборчої кампанії".

"ПіС заявила: якщо вона нападе на Україну, то може набрати кілька електоральних балів і виборці будуть розчаровані тим, що відбувається. Адже зернове питання можна було вирішити тихо, в кабінетах, дбаючи про інтереси польських фермерів і співпрацюючи з Єврокомісією та Україною, але вони віддали перевагу бійці", — заявив він.

Глава польської столиці також додав, що Зеленський "захопився", а Європейська комісія має "виявити більше дипломатичного чуття і більше терпіння".

"Але головними винуватцями цієї сварки в Європі є, на жаль, уряд ПіС", — резюмував він.

Тшасковський – член партії Громадянська платформа, яка є головним конкурентом ПіС на майбутніх парламентських виборах у Польщі, запланованих на 15 жовтня. На виборах президента 2020 року він вийшов у другий тур з Анджеєм Дудою , проте програв, набравши 48,97% голосів.

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