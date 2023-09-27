Президент Варшавы: Зеленский увлекся, но главный виновник ссоры с Киевом — власти Польши
Президент Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что главным виновником зернового конфликта между Польшей и Украиной является польская правящая партия Право и справедливость (ПиС). Об этом он сообщил в интервью каналу Polsat News.
По его словам, конфликт между странами является "печальной ситуацией", а президент Владимир Зеленский "преувеличил", когда критиковал Польшу.
"Однако то, как правительство ПиС и президент действовали в последние недели, является чем-то необычным. Благодаря усилиям поляков мы приняли миллионы беженцев, в том числе усилиям ПиС, когда речь идет о военной помощи Украине, мы получили роль во внешней политике", — сказал политик.
Тшасковский отметил, что "все это было потрачено впустую и положено на алтарь избирательной кампании".
"ПиС заявила: если она нападет на Украину, то может набрать несколько электоральных баллов и избиратели будут разочарованы происходящим. Ведь зерновой вопрос можно было решить тихо, в кабинетах, заботясь об интересах польских фермеров и сотрудничая с Еврокомиссией и Украиной, но они предпочли драку", — заявил он.
Глава польской столицы также добавил, что Зеленский "увлекся", а Европейская комиссия должна "проявить больше дипломатического чутья и больше терпения".
"Но главными виновниками этой ссоры в Европе является, к сожалению, правительство ПиС", — резюмировал он.
- 15 сентября Европейская комиссия отказалась продолжать временные меры, которые с мая ограничивали свободное обращение четырех украинских аграрных товаров – пшеницы, кукурузы, рапса и подсолнечника – на территории Болгарии, Польши, Румынии, Словакии и Венгрии.
- Польша, Словакия и Венгрия не захотели выполнять решения Еврокомиссии и продлили эмбарго в одностороннем порядке.
- 18 сентября Министерство экономики сообщило, что Украина подала в ВТО иски против них. Министерство надеется, что эти государства снимут свои ограничения с Украины и тогда не придется долго выяснять отношения в судах.
- 19 сентября премьер-министр Денис Шмыгаль предупредил Польшу и Венгрию о намерении ввести ответное эмбарго.
- В тот же день в Нью-Йорке сорвалась запланированная встреча между президентами Украины и Польши, а премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий предостерег Украину от дальнейшего обострения торгового конфликта.
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