Президент Варшавы: Зеленский увлекся, но главный виновник ссоры с Киевом — власти Польши

Президент Варшавы Рафал Тшасковский заявил, что главным виновником зернового конфликта между Польшей и Украиной является польская правящая партия Право и справедливость (ПиС). Об этом он сообщил в интервью каналу Polsat News.

Читайте нас в Telegram: только важные и проверенные новости

По его словам, конфликт между странами является "печальной ситуацией", а президент Владимир Зеленский "преувеличил", когда критиковал Польшу.

"Однако то, как правительство ПиС и президент действовали в последние недели, является чем-то необычным. Благодаря усилиям поляков мы приняли миллионы беженцев, в том числе усилиям ПиС, когда речь идет о военной помощи Украине, мы получили роль во внешней политике", — сказал политик.

Тшасковский отметил, что "все это было потрачено впустую и положено на алтарь избирательной кампании".

"ПиС заявила: если она нападет на Украину, то может набрать несколько электоральных баллов и избиратели будут разочарованы происходящим. Ведь зерновой вопрос можно было решить тихо, в кабинетах, заботясь об интересах польских фермеров и сотрудничая с Еврокомиссией и Украиной, но они предпочли драку", — заявил он.

Глава польской столицы также добавил, что Зеленский "увлекся", а Европейская комиссия должна "проявить больше дипломатического чутья и больше терпения".

"Но главными виновниками этой ссоры в Европе является, к сожалению, правительство ПиС", — резюмировал он.

Тшасковский член партии Гражданская платформа, которая является главным конкурентом ПиС на грядущих парламентских выборах в Польше, которые запланированы на 15 октября. На выборах президента 2020 года он вышел во второй тур с Анджеем Дудой , однако проиграл, набрав 48,97% голосов.

Читайте также: Экс-глава МИД Польши – правительству страны из-за споров с Украиной: Мне стыдно

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.