Вибори у Польщі: лідирує Тшасковський після підрахунку понад 99% голосів
Рафал Тшасковский (Фото: wikimedia.org)

У першому турі президентських виборів у Польщі перемагає проукраїнський кандидат, мер Варшави Рафал Тшасковський. Про це свідчать дані підрахунку майже 99% голосів на виборах президента, пише Onet з посиланням на результати Національної виборчої комісії (PKW).

За даними голосування, кандидат від керівної партії Рафал Тшасковський отримує 31,2%. Підтримуваний консервативною політсилою Право і справедливість Кароль Навроцький отримав 29,7%. Славомір Менцен – 14,9 %.

Вибори в Польщі (Фото: onet.pl)
Вибори в Польщі (Фото: onet.pl)

Інші кандидати у президенти отримали наразі такі результати голосування: Гжегож Браун – 6,4%, Шимон Головня – 5%, Адріан Зандберг – 4,8%, Магдалена Бєят – 4,2%, Кшиштоф Становський – 1,2%, Йоанна Сенишин – 1,1%, Марек Якуб’як – 0,8%, Артур Бартошевич – 0,5%, Мацей Мацяк – 0,2%, Марек Вох – 0,1%.

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Голова Державної виборчої комісії Сильвестр Марциняк повідомив, що остаточні результати виборів, ймовірно, буде оголошено 19 травня пізно ввечері або вночі.

Марциняк наголосив, що результати не можуть бути оприлюднені, доки не надійдуть усі протоколи, включно з голосуванням за кордоном.

Довідка
Навроцький – керівник інституту національної пам'яті Польщі, який виступав проти європейської інтеграції України, спекулюючи на темі Волинської трагедії. Натомість Тшасковський послідовно підтримує Україну, зокрема, робив це під час "зернового конфлікту" між Києвом і Варшавою восени 2023 року. Після зустрічі із Зеленським у січні 2025-го політик заявив: "Немає сумнівів, що членство України в НАТО і Європейському Союзі відповідає інтересам Польщі, зміцнюючи нашу безпеку".
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