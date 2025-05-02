Трамп встретился с кандидатом в президенты Польши, который ранее выступил против Украины в ЕС

Кароль Навроцкий и Дональд Трамп (Фото: Белый дом)

Президент США Дональд Трамп 1 мая встретился в Овальном кабинете с кандидатом в президенты Польши от националистической оппозиционной партии Право и справедливость (PiS) Каролем Навроцким. Об этом сообщил Белый дом, опубликовав их совместные фото.

Сам Навроцкий в эфире телеканала TV Republika рассказал, о чем разговаривал с американским лидером.

"Президент Трамп сказал: "Вы победите". Я воспринял это как своего рода пожелание мне успеха на предстоящих выборах. И после всего этого дня я могу сказать, что американская администрация в курсе того, что происходит в Польше", – заявил он.

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Сообщается, что кандидат в президенты Польши также провел переговоры с госсекретарем Марко Рубио и спикером Палаты представителей Майком Джонсоном. Он также присутствовал на Национальном дне молитвы.

Выборы президента Польши пройдут 18 мая.

9 января Навроцкий заявил, что не видит Украину в ЕС и НАТО. Премьер Польши Дональд Туск отреагировал. Позже в украинском МИД также прокомментировали заявление кандидата на пост польского президента. В ведомстве отметили, что слова Навроцкого вызвали аплодисменты в Кремле.

Кароль Навроцкий и Дональд Трамп (Фото: Белый дом)