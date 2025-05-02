Трамп зустрівся з кандидатом у президенти Польщі, який раніше висловився проти України в ЄС
Президент США Дональд Трамп 1 травня зустрівся в Овальному кабінеті з кандидатом у президенти Польщі від націоналістичної опозиційної партії Право та справедливість (PiS) Каролем Навроцьким. Про це повідомив Білий дім, опублікувавши їхні спільні фото.
Сам Навроцький в ефірі телеканалу TV Republika розповів, про що розмовляв з американським лідером.
"Президент Трамп сказав: "Ви переможете". Я сприйняв це як свого роду побажання мені успіху на майбутніх виборах. І після всього цього дня я можу сказати, що американська адміністрація в курсі того, що відбувається у Польщі", – заявив він.
Повідомляється, що кандидат у президенти Польщі також провів переговори з держсекретарем Марко Рубіо та спікером Палати представників Майком Джонсоном. Він був також присутній на Національному дні молитви.
Вибори президента Польщі відбудуться 18 травня.
9 січня Навроцький заявив, що не бачить Україну в ЄС та НАТО. Прем'єр Польщі Дональд Туск відреагував. Пізніше в українському МЗС також прокоментували заяву на пост польського президента. У відомстві зазначили, що слова Навроцького викликали оплески у Кремлі.
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